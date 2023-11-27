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27/11/2023

通靈之王2丨東張西望主持陳懿德因靈體狂標冷汗兼頭暈暈！？眼前空白、聽唔到人講嘢！收音師：事發收音異常

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Text: 娛樂組

　　《東張西望》外景主持陳懿德最近加盟《通靈之王2》，跟梁思浩及王嘉慧（Cathy）擔任主持一職，聯同上一輯「通靈之王」羅泳嫻、周漢明、簡信回、張芯熏等玄學顧問，及一眾擁有異於常人本領的參賽者，再次帶領觀眾走入靈異的世界。但陳懿德首集拍攝即出事，在現場全身狂標冷汗又頭暈暈，若果不是工作人員手快上前，她當場便暈倒落地，而收音師指當時收音咪出現異常，令眾人懷疑跟靈體有關。

 

梁思浩、王嘉慧及陳懿德。（《通靈之王2》）

第一集就有事發生…（《通靈之王2》）

 

　　《通靈之王2》將於明晚（27日）首播，內容是20組參賽者進行海選賽，在將軍澳電視城內古裝街進行任務，各自以異能估出現場大型黑幕後的東西。比賽期間有參賽者聲稱現場有靈體，新加盟節目做主持的陳懿德突然身體不適，全身狂標冷汗及頭暈暈，最終她要停止拍攝去休息，而更弔詭是收音師指陳懿德不適時收音咪亦出現異常，相關聲帶將會在節目內公開。

 

　　陳懿德事後受訪時表示：「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣Feel到自己就嚟暈低，因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」她指梁思浩當時不知她出事，「思浩佢個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多。」

 

　　提到今次同梁思浩合作，陳懿德話：「第一輯其實有Casting，但就無緣參與節目，今次終於有機會同思浩合作，好多人知道仲搞笑咁叫我同佢夾份買六合彩。我對靈異嘢都有啲驚，事前都有睇師傅同埋買水晶戴。（同梁思浩合作如何？）佢係一個好肯教人嘅前輩，佢教我點樣做好主持呢個工作，佢對身邊每個人都好好，同埋對節目嘅要求好高，唔會造假！同埋第一次見到佢時，佢係咁強調自己好惡，但我從來未見過佢惡嘅一面。」

 

 

　　至於新一輯《通靈之王》的參賽者，今次有組合形式上陣，昔日兒童節目《閃電傳真機》主持姚安娜，現時是一名塔羅占卜師，她夥拍女兒Celeste一同參賽，Celeste在18歲時無師自通學會塔羅牌。「陰陽通靈師」星晨、星月則是一對情侶，兩人自稱擅長以陰陽雙修方法召喚靈體進行溝通，實力不容忽視。

 

轉載自: 晴報

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