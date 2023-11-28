TVB裁員│TVB財經主播余琦琪宣布離巢！無綫將合併兩台成新頻道「TVB+」裁員逾200人

繼唐海汶（Iris）、溫蕎菲（Chelsea）及孫雪祺（Gigi）後，昨日TVB財經主播余琦琪（Katrina）亦宣布離巢，並感謝前輩們的幫助，「謝謝大家，有緣再見！」

余琦琪po出工作照，留言：「Finally it’s my last day here. 在TVB工作的時間不算久，但財經主播／記者卻是我目前做過很久的一份職業，一直都覺得自己非常幸運，畢業後就得到喜歡的工作，回想起小時候開電視看到專業的財經主播，也沒想過有一天自己真的能坐上這個位置。」

她指五年前剛剛入職，對財經是一無所知，「五年後，從來都沒有想過已經可以獨立地把整個財經節目的rundown內容排出來。這當然要歸功於一路上遇見的前輩們，他們給予我無數的幫助、教導和機會。亦感恩在職場上也可以遇到很多知心的朋友。謝謝大家，有緣再見！」

余琦琪大學在讀英國修適士大學媒體及文化研究雙學位，2018年完成香港中文大學新聞學文學碩士課程。畢業後，余琦琪加入Now TV做財經台記者，在2020年轉職無線，在85台財經及體育資訊台《智富360》、翡翠台《交易現場》及《深港滬通》主持節目，亦曾主持《理財有道》及《有錢淘》、《金融街話》等專題節目。

另外，無線（TVB）電視今日公布消息，宣布「重組電視廣播和電子商貿業務」，現時的J2台和財經體育資訊台的內容將會合併成為新頻道「TVB+」，除了將會減少整體節目製作時數及邊緣時段內容的製作預算外，亦同時將削減這個業務分部的人員超過200名。