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28/11/2023

陳淑蘭當年掌國莫可欣傳聞被翻帳？蘭子：我有，唔止一巴！莫可欣大方回應：陳年舊事仲提嚟做咩？

#演員 #香港小姐 #陳淑蘭 #方中信 #莫可欣
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Text: 娛樂組

　　陳淑蘭（蘭子）早前接受周國豐和伍仲衡的邀請到他們YouTube Channel分享自己的生活趣事，期間蘭子非常大方談及自己過程的感情史，對於網友的提問都毫無保留回應。期間有網友以文字提問：「蘭子打過莫可欣一巴！」然後蘭子望到訊息之後沒有點名回應說：「我有，唔止一巴，不過講完就算喇，Skip呢條，但至少算答咗啦係咪？」周國豐問到該次是否她人生最激行動？她說：「我好嬲，係因為我好嬲個男人呃我！」

 

 

　　此後，蘭子跟莫可欣之間的恩怨情仇再次被翻帳，不過周國豐就代蘭子公開稱蘭子當時並沒有指名道姓，亦無意重提是非，明白傳媒對事件關注，但蘭子不會就事件再作回應。

 

 

　　昨日莫可欣出席公開活動被問及此事，她都表現得非常大方，字裏行間似乎都默認有掌摑的事，她表示：「其實陳年舊事仲提嚟做咩？都咁多年啦！（有冇唔舒服？）完全冇，咁多年嘅事我都唔記得啦，同埋世界咁多大事，我呢啲微不足道啦，我入咗娛樂圈咁多年，負面新聞都唔多，大家都知我咩人，所以有時有啲嘢唔需要太著緊。（有冇同方中信傾？）冇，不過佢應該知道呢件事。」她表示現時經常有網絡欺凌的情況，所以她會教導孩子不要太在乎別人的一句說話。

 

 

　　活動上，莫可欣都有提到自己的駕駛態度，她笑言：「我成日見到好多人衝紅燈，同埋我揸車唔係好躁，好多人都會講晒粗口，但我唔會，我覺你咪行先囉，反正我遲早會追到，反而我丈夫（方中信）會躁啲，咁所以我哋可以互補吓，互相尊重對方嘅駕駛。」

 

 

轉載自: 晴報

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