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28/11/2023

湯洛雯自稱師奶仔搞婚禮管數！被問婚後是否幫馬國明理財：唔好迫佢住！

#結婚 #夫妻之道 #北海道 #湯洛雯 #新聞女王 #丘靜雯 #何依婷 #馬國明 #演員
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Text: 黃曉妍 Photo: 馬駿傑

　　湯洛雯（靚湯）、何依婷和丘靜雯昨日在中環出席「新婚生活易大賞」頒獎典禮，快將成為馬太的靚湯，她表示婚禮事宜已準備就緒，自己終於可以放鬆下來「大覺瞓」，並透露婚禮將在聖誕節前完成。

 

（《晴報》圖片）

（《晴報》圖片）

 

　　對於馬國明日前指，原來結婚要花很多錢，所以他要努力搵錢，靚湯笑說：「佢成日都唔會放過任何機會去宣傳，真係嘅，婚禮要用好多錢，我喺財務管理盡量壓制住個價錢，其實我係一個師奶仔，因為我冇請wedding planner，變咗所有事都係我處理，我日叫對方可唔可以平啲呀，同埋我會簡化啲布置，反而我覺得嗰日嘅回憶最緊要。（將來係咪你管數？）未講到呢步，你問吓佢先，唔好迫佢住。」

 

 

　　提到兩人的蜜月假期，靚湯表示仍未有時間去計劃，「而家有好多人瘋狂去旅行，如果真係要計劃，真係要早半年去買機票、訂酒店，其實佢（馬明）都有問我想去邊，佢好有心，記得我講過想去睇北極光，因為我覺得北極光係要有緣分先睇到，如果同另一半去睇，而又睇到，我覺得係一個好深刻嘅回憶，呢個之後再諗，如果真係去一個旅行，近少少就去北海道，因為睇北極光就要從長計議。（聖誕節留喺外地過？）聖誕節會喺香港過。」

 

　　談及馬明現時最擔心是「玩新郎」環節，有否叫姊妹團到時手下留情？靚湯笑說：「其實冇玩新郎呢個環節，我唔想難為佢，又唔想難為兄弟姊妹，我想大家瞓晏少少，養精蓄銳，嗰晚玩得癲啲。（馬明都擔心喺婚禮上跳舞？）喺外國搞party，好興first dance，我哋請咗老師教，但仲未上堂，我同老師初步溝通，最緊要馬明舞步好簡單、好簡單、好簡單，同我轉個圈囉，我著條大裙，轉咗個圈好似好勁咁，為咗大家影吓相靚啲。」靚湯還指馬明現時在家中，除了幫手洗碗外，還會洗衫，「佢而家識用洗衣機喇！」

 

（《晴報》圖片）

 

　　對於馬明與何依婷在劇集《新聞女王》有激嘴場面，靚湯直言不介意，就算同場見到何依婷都不尷尬，「拍嗰陣時，佢（馬明）都有同我講，因為我都係做呢行，大家都好明白；（有冇底線？）我覺得反而男仔對女仔有底線，佔有慾強啲，佢覺得蜻蜓點水可以，但郁就唔好喇，而且我都要尊重老公。」

 

　　此外，何依婷透露與未婚夫林先生的婚禮，將於今年年底舉行，「我哋好簡單，呢個場地有期，咁就呢度啦，好佛系，冇執著，冇爭撬。」問到未婚夫有否看到《新聞女王》中，她與馬明的激嘴戲？何依婷說：「我最近好忙，冇時間見到佢，我唔知佢有冇睇，（估計佢會唔會呷醋？）我相信揀得佢做老公，佢係有氣量。（靚湯都喺現場，見到佢有冇尷尬？）唔尷尬，演戲嚟嘅，（婚後減少親熱戲？）最主要睇劇本，如果劇情需要都無可厚非。」

 

轉載自: 晴報

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