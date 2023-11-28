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28/11/2023

新聞女王Man姐佐治「搶咪」爭話事權！一文睇晒現實中香港4大新聞台首席主播

#佘詩曼 #主播 #電視台 #電視劇 #新聞女王
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Text: 娛樂組

　　劇集《新聞女王》熱播中，除了引起新聞主播們的關注外，亦成為不少觀眾的熱論話題。文慧心（佘詩曼飾）和佐治張景仁（馬國明飾）之間兩黨鬥爭，由第一集開始已經火藥味十足，為了爭取首席主播地位，不惜在直播間「搶咪」爭話事權，非常誇張。到底現實生活中的香港電視台「首席主播」是否一樣霸氣十足同勾心鬥角呢？

 

 

　　先講無線新聞部，網上資料將主播分為「翡翠台新聞主播」及「無線新聞台主播」，「無線新聞台」首席主播是彭建樺，而黎在山、周可茵、容家耀、林婷婷、關可為、廖淑怡及王穎琪是高級主播。彭建樺本身畢業於中央蘭開夏大學，主修國際傳播學。2014年畢業後加入無線新聞擔任無線新聞台主播，他是現時年資最長的男主播，網友大讚他靚仔似足歌手張天賦。

 

　　至於「翡翠台新聞主播」就未見有「首席主播」的位置，不過主力主播有陳嘉欣、李卓謙、黃珊及「昇女郎」黃曉瑩，其中以黃珊的年資最深，先後在有線、亞視、鳳凰衛視等做過新聞主播，經驗老到。而陳嘉欣、李卓謙及黃曉瑩都身兼多職，陳嘉欣兼任港聞組副採訪主任，李卓謙兼任副策劃主任和港聞組助理採訪主任，而黃曉瑩則兼任副策劃主任。

 

 

　　至於有線電視新聞部，總主播是王巧，首席主播是陳書君及袁思行。王巧擔任電視新聞主播長達26年，是香港三個主要電視台的現職主播中最資深，也是香港電視史上連續任職第二長的新聞主播，僅次於1994年退休的亞視新聞前主播伍國任（退休前年資27年），有「香港李春姬」之稱。其實王巧是娛樂新聞記者出身，期間採訪過劉德華、譚詠麟、軟硬天師等，當時獲多家電視台挖角，亞視新聞及無線新聞也曾考慮引薦她加盟，最終當時的有線電視新聞總監趙應春決定跟她簽約。由1997年服務至今已經25年，仍然活躍在幕前報新聞。

 

 

　　而NOWTV新聞部，總主播為翁家揚，助理總主播是劉銘欣，首席主播有三位，分別是黃浩霖、王凱晴及劉欣樺。至於香港電台新聞部，他們新聞報道採用記者報道形式，以畫面及記者旁述交代，不過港台新聞台是首家電視台採用AI女主播Aida報道天氣，引起不少熱論。

 

 

轉載自: 晴報

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