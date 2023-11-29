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29/11/2023

新聞女王被指劇情不合理！前主播蔡誌恩大平反：離地都係離開香港傳統新聞界嗰個地

#演員 #李施嬅 #新聞女王 #馬國明 #何依婷 #王敏奕 #蔡誌恩 #電視劇 #佘詩曼
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Text: 黃曉妍 Photo: 馬駿傑

　　佘詩曼、李施嬅、王敏奕、何依婷、龔慈恩、車婉婉、蔡誌恩、倪嘉雯、王嘉慧、郭千瑜和李顯曜昨日為劇集《新聞女王》宣傳造勢，由於阿佘在劇中有不少金句，她趁馬國明不在場就「Man姐」 上身，霸氣地說：「我係退咗落嚟呀，但你睇吓冇人坐到我呢個位，就知道咩情況啦！」說罷，阿佘即笑說：「佢（馬國明）唔喺度，我先敢講咋！」

 

 

　　曾任無線及有線主播的蔡誌恩，他穿上西裝架起眼鏡，感覺要在活動現場報道新聞，他坦言十分欣賞劇組及一眾演員的用心，劇本很仔細，亦大讚阿佘和李施嬅等人能完美演繹主播腔，「我當年最少練咗一個月，至少有主播腔，但佢哋喺短時間就做到，我好佩服佢哋。」

 

 

　　對於有前主播提出劇情不合理，蔡誌恩說：「現實同戲劇係有少少唔同，戲劇係需要將一啲嘢放大，先至有張力；我都有留意雋仔（姚雋彥）講採訪車邊有咁靚，我覺得戲劇冇交代，SNK其實有好多budget，有好多贊助，佢可以做到呢樣嘢；另一個女主播話點會有化妝師跟場，的確係嘅，我覺得香港傳統新聞界入面，可能冇呢個budget做呢件事，但其實一個理想嘅新聞工作環境入面，如果有呢啲配套會更加好，大家除咗睇新聞之外，亦都想睇吓嗰個新聞主播，成個外形想表達啲乜，所以我唔會話佢哋離地，就算係離地，都係離開咗香港傳統新聞界嗰個地，貼地係理想新聞工作環境應該要有嘅一啲配套。」

 

 

　　阿佘開心劇集收視和口碑很好，她感謝觀眾給他們一個強大的信心。提到有不少內地網民模仿她，「Man姐」上身，阿佘笑說：「係呀，佢哋帶貨，又或者搞笑版模仿，我都有睇。（有冇留意『Man姐』髮型跟方健怡現時髮型一樣？）係呀，我睇新聞有講，咁橋！」

 

 

 

　　提到阿佘為角色付出不少苦功，網民大讚她完美演繹主播腔，她說：「其實成套戲，我最重視就係呢個部分，我花咗幾個月時間去練，點解我會咁緊張，因為我演緊一個專業，因為每個人都睇過新聞，所以冇得創新，要做得似，令到觀眾信服，我要落多啲苦功，我希望得到最大嘅迴響嘅一part。（蔡誌恩都讚你？）太開心，多謝，所以真係冇不勞而獲。」

 

 

　　對於有網民指馬國明不夠奸，氣場不及阿佘，阿佘為對方平反，「我覺得唔可以咁講，始終係兩個人物性格，如果兩個人都咁強，硬踫硬又未必好睇，因為其實佢角色比較陰啲，喺背後做好多小動作，所以佢唔需要強硬，今次對馬國明嚟講係一個好大突破，我未見過佢演呢類角色，呢套劇嘅討論度咁高，佢都係功不可沒。」

 

 

　　李施嬅開心大家對新劇的討論，對於前主播認為劇情離地，李施嬅解釋：「我哋唔係模仿TVB新聞主播。《新聞女王》係自己一個世界，高Ling（高海寧）噚晚嗰滴眼淚，喺TVB真係冇可能發生嘅事，畀人即刻炒啦；但喺《新聞女王》世界就會出現，所以唔可以咁樣比較。」問她有沒有信心奪視后？李施嬅說：「我冇諗呢樣嘢好耐，我已經做咗好不一樣嘅我，而且有一啲讚賞，我已經好開心，視唔視后呢樣嘢，就算啲人好鍾意《金宵大廈》，亦都未必一定畀你，呢啲控制唔到就唔去諗。」

 

轉載自: 晴報

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