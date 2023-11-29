叱咤2023｜張敬軒恨攞「我最喜愛的男歌手」！自認選情告急開Live兼落旺角拉票：入圍16次攞咗1次，我要好好檢討

張敬軒入圍叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」五強，與尹光（光B）、姜濤及盧瀚霆及陳卓賢齊齊爭獎。過往對獎項持佛系態度的軒仔，今次一反常態積極拉票，直認選情告急，27日晚更以候選人姿態突發落旺角親自派傳單拉票，他落區前開IG直播，剖白今次落力競選原因。

軒仔對獎項一向佛系。

尹光變成大熱門。

歌迷為軒仔製作競選海報。

張敬軒連日積極拉票，在IG貼出競選海報，以「你一我一票軒公80還唱跳」、「票投4號張敬軒，戀愛當做半支煙」及「中年發奮，拼出樂壇新氣象」作為搞笑參選口號。軒仔開live解釋，今年如此積極，因他看見fans包了一架巴士於港九新界巡遊，有粉絲更拖兒帶女拉票：「有啲途人好冷漠咁行過，我好心悒，作為歌手，明明呢啲嘢應該我自己做，但搞到我啲fans拋頭露面，我好內疚，所以我唔可以再坐喺屋企，要畀啲心機拉票。」

軒仔以廁紙自製競選彩帶，又介紹歌迷製作的宣傳單張，更有菲律賓文及印尼文的版本。他剖白對「我最喜愛的男歌手」獎的看法：「好慚愧我入圍16次，攞咗一次，我要好好檢討！以前覺得入五強，對我嚟講已經滿足，點解今年拉票？我被歌迷打動，（今年）年資比較深嘅粉絲都出嚟幫我拉票，我冇辦法坐享其成。」他承諾在投票截止前，會不定時於全港的票站親身落區派傳單。他笑說：「大家可以當面拒絕我，但最好唔好，我覺得跳出咗我中年危機嘅comfort zone，同大家一齊，以運動員精神參與樂壇頒獎禮。」

談到光B入圍五強，更成大熱門，軒仔說：「好雀躍見到大前輩光B，無論演唱會或歌曲，都畀到好大啟發…希望大家投我一票，如果你心有所屬，無論邊個攞都好，我都開心，但如果你仲諗緊，好希望得到你送畀我嘅一票。」

直播結束後，軒仔心疼歌迷在晚上11時仍在街頭拉票，於是決定到旺角跟fans一齊奮鬥。到達旺角，軒仔頓時被街坊包圍，他不停派傳單，呼籲大家投他一票，場面墟冚，最後他逗留到近零時才離開。