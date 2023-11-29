新聞女王丨高海寧劇爭主播之位！報新聞滴眼藥水扮喊！重溫昔日黃紫盈鄭萃雯落淚經典畫面

《新聞女王》早前一集由於Man姐（佘詩曼飾）辭職將最後一日上班，女主播的職位即時引起徐曉薇（何依婷飾）及許詩晴（高海寧飾）之爭，兩女即時向佐治（馬國明飾）施壓，希望盡早能夠登上女主播之位。佐治終於坐正，在大火直播期間，開咪要求許詩晴「煽情啲」，許詩晴即時拎眼藥水滴眼，最終流住眼淚報道一名傷者不幸離世的消息。

原本曉薇正打算開口，許詩晴即時搶對白望住鏡頭道出：「啱啱收到不幸消息，其中一個獲救嘅傷者，送院後證實死亡，成為呢一火第一個亡魂。」曉薇夾硬被搶鏡兼搶Fo，大感無奈又不滿。

其實主播在直播新聞期間落淚發生過好幾次，2023年9月鄧詩穎報道南非警匪槍戰新聞時的畫面，當時她突然哽咽流淚，卻保持著笑容，邊喊邊咳邊繼續報道，似乎是身體不適，期間更有數秒時間完全無聲。而麥詩敏於2021年《香港早晨》報道一則加拿大原住民宿校搵出多具遺骸嘅新聞，期間雙眼通紅，仲好似眼濕濕咁，好似喊完咁樣。網民就紛紛揣測佢眼濕濕嘅原因，有人就話因為當時呢段新聞好慘情，所以令佢忍唔住；不過都有人唔同意，指一個專業主播冇可能咁樣被牽動情緒。

另一主播鄭萃雯亦曾在鏡頭前流淚，有人估計她輸股票。鄭萃雯多年後曾經解釋，因為廠入面燈好曬好熱，成張主播枱又放滿晒嘢，休息時要滴眼藥水滋潤一下，一滴完原來導演唔記得咗提佢只剩3秒鐘就要on air，鄭萃雯只係夠時間將主播枱枱面上啲嘢掃晒落地，但自己就趕唔切抹走眼藥水！

不過論到最經典絕對是2013年主播黃紫盈淚灑直播室，當時有消息指佢被較自己高級嘅張文采欺壓，因當值問題而起爭執；爭執後黃紫盈要立即上場報道新聞，情緒未平伏，所以就一臉委屈兼落淚，令人印象深刻。每次被問呢件事，前主播冇正面回應，早前佢喺訪問指件事太複雜，唔係三言兩語就講得清楚究竟發生乜嘢事、對與錯問題，佢擔心講得唔清楚，對任何人都唔公平。

除了新聞主播外，股評人胡孟青2009年匯豐控股收市前競價時段出現跳崖式沽盤，將原本已屬低位的$37一秒間變成$33收市。胡孟青喺有線財經直播節目中最後一秒前準備開口同觀眾講$37收市嘅慘況，但打鐘前一剎，匯控一秒跌$4，收報$33，胡孟青擰晒頭，一邊講「跌得好慘」，更當場灑淚！她事後指自己一股匯控都冇，失控只係替匯豐股民難過，「匯豐股民，當中包括公公、婆婆，睇到佢哋輸得咁厲害，一時感觸便……」