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30/11/2023

TVB財經前主播林小珍不捨無綫合併兩台！曾是85台「開荒牛」開台狂OT：未夠10年就要壽終正寢

#TVB #綜藝節目 #林小珍 #網絡熱話 #電視台 #社交平台 #主播
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　日前無綫（TVB）電視公布消息，宣布現時的J2台和財經體育資訊台的內容將會合併成為新頻道「TVB+」。身為85台「開荒牛」之一的前無綫財經主播林小珍（June），亦有在社交平台表示不捨，「無諗過未夠10年就要壽終正寢。」

 

　　林小珍在社交平台甫出舊公司的工作證，「無諗過當年自己有份一手一腳幫手揼出來的85台，未夠10年就要壽終正寢。」她指開台當年正值坐完月，差唔多日日都要OT，「每日只有半小時吃飯時間。因為成條頻道『節目太多、人手太少』，同事都適應得好辛苦，包括我⋯⋯最後我好衰仔咁選擇離開。」

 

 

　　她指當時接受傳媒訪問，曾說：「離開比留低容易」。她又指「有説：十年人事幾番新，我説：無須十年面全非。P.S. 我呢個樣係咪好清澀呢？梗係啦，2003年入職到離開，13年公司都冇換過相。#再見 #初見 #懷念 #告別 #財經台」。

 

 

　　畢業於香港理工大學語文及傳意學院的林小珍， 在2004年初開始出任主播一職，曾報道翡翠台的《新聞提要》。2006年轉職財經組擔任記者，之後曾擔任翡翠台《香港早晨》財經主播、《11點財經及新聞報道》財經主播、《交易現場》及《智富之道》等主持；在2016年離開工作了13年的無綫。

 

 

　　而TVB無綫財經節目主持及記者胡朗軒（Francis）亦有抒發感言：「85台無綫財經體育資訊台陪伴我一同成長、突破。由編輯、記者開始特訓，再成為財經節目主持，更有幸為公司拍攝宣傳片。原來眨眼間已經好幾個年頭，實在萬分不捨...照片中的最佳戰友以及每一位台前幕後同事，All The Best！」未知繼余琦琪（Katrina）宣布離巢後，財經主播走剩幾多位？

 

 

轉載自: 晴報

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