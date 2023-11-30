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30/11/2023

TVB一線男藝人被外判司機爆勁孤寒！早霸王森美為陳豪馬明洗脫嫌疑：同我合作過嘅都好少會係咁

#陳豪 #梁嘉琪 #森美 #電視台 #商業電台 #馬國明 #TVB #司機 #阮小儀 #電台
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　由森美、阮小儀及梁嘉琪主持的商台節目《早霸王》，最近播出新環節《What the工》，有自稱前TVB外判司機來電，大爆有一線男藝人表面高呼「萬歲」請客，但實質孤寒算到盡，令森美及嘉琪聽到嘩嘩聲，認為該男藝人冇大將之風。

 

嘉琪、森美及小儀逢周一至五早上主持《早霸王》。

 

　　近日小儀放假，《早霸王》由森美、嘉琪及歪歪主持，節目新環節《What the工》讓聽眾在大氣電波中申訴打工仔委屈。聽眾黃先生自稱曾做TVB外判司機，負責駕駛外景車，他表示曾接森美及嘉琪，大讚：「你哋2個非常好，very good！」他透露曾接載一位現時已是一線的男藝人，當時初入電視台不久，已經聲大夾惡：「有次出外景拍飲食節目，要喺馬路中心落車，其他人落晒車，但佢仲坐喺中間繞埋手，擘大對腳坐喺度，咁我咪開車，佢突然好大聲鬧：『你做乜嘢呀？我都未落車！』我心諗，一線都冇你咁樣啦！」

 

 

　　黃先生再爆料，透露一線男藝人的「庹縮」行為：「有次出外景，大家去餐廳食飯，（公司）會有30蚊飯錢準貼。一線藝人心情好，喺現場大大聲話『今日我包底（繳付全場人士扣除準貼後的飯錢）』。咁我哋咪食，但事後佢同劇務講：『呢6個唔係直屬TVB員工，點解要請呀？』劇務之後同我講：『唔怪得之，佢以為我呃佢錢啦！』」森美聽到後驚訝說：「咁又唔OK喎！」嘉琪亦說：「連我呢啲下線都請啦！」

 

　　黃先生續說：「咁我同劇務講，唔緊要，每人都係凸十幾蚊，我畀夠20蚊一個，6個人即係120蚊，多咗我請佢（一線藝人）飲茶嘅，唔好咁小器！」森美說：「呢種計較有啲奇怪，同我合作過嘅都好少會係咁。」嘉琪說：「好冇大將之風！」森美點名指一線男藝人中，陳豪出名好人，而嘉琪亦指馬國明同樣友善，這兩位一定不是嫌疑犯。

 

 

　　隨後，另一位化名「阿M」的外判司機亦來電，他相當「嗆口」說：「佢（黃先生）爆咗邊個台，咁嗰個台不嬲都有問題。」森美即說：「呢個代表你意思，唔代表商業電台，不代表本人立場！」阿M續表示遇過同類事件：「佢（黃先生）講嗰個（一線男藝人），未必一定係我嗰個。有次我出crew拍一個節目，中間時間大家食飯，個星心情靚，話下午食飯佢萬歲。咁大家好開心啦，車長都一齊食飯，點知佢話：『飲嘢我嘅，車長！』嘥氣啦，凍飲加2蚊，我哋自己畀啦！」森美聞言表示不解，指飲品平均也要20至30元一杯，阿M解釋：「本身個餐包嘢飲㗎嘛！」意即該藝人只會繳付凍飲附加的2元。森美嘉琪聞言大爆笑，森美說：「呢啲一線好嘢喎！精打細算！」阿M說：「佢哋呢啲好出名，節儉呀！」

 

森美笑指該一線男藝人相當精打細算。

 

　　主持們總結時，嘉琪指一線男藝人待人接物語氣可以好些，至於萬歲「唔請部分人」，感覺太損害團隊精神；歪歪則指男藝人仍算新，可以給對方時間提升修養，結果三位主持一致裁定男藝人「罪名成立」。

 

轉載自: 晴報

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