東張西望主持梁敏巧爆TVB電視城撞鬼見暈！2個廠有「好朋友」睇騷？

《東張西望》女主持梁敏巧曾表示自己在外地遇過靈異事件，而今次她就指在TVB感到「好朋友」的存在，更分享在台慶當晚的所見所聞。

梁敏巧指早幾天與監製聊天，對方說很好奇究竟TVB有沒有鬼，所以請教有參與拍攝通靈之王的張芯熏師傅。「當時我心想怎會沒有，二廠三廠我都感到他們存在，三廠的『好朋友』能量比較強，試過在三廠工作時暈及頭痛。」

她又表示在台慶當晚，感到在二廠有為數不少的「好朋友」，但感受到他們是善意的。「台慶當天我穿晚禮服，無理由拿手袋四圍走，有幕後朋友建議我放個人物件在二廠觀眾席比較方便，更說如果害怕觀眾席多人聚集的話，放在觀眾席高點的位置便可，我一口拒絕，因為我正正感受到一大班好朋友在觀眾席最高位置觀看我們化妝預備on show 呢！」最後她更指張師傅亦「證實」這個消息，「言歸正傳，監製說張師傅告訴他二廠有『好朋友』，而且是眾數。」

其實之前梁敏巧都曾自爆去外地公幹時遇著疑似靈異事情，當日她趁空檔時間做運動，到酒店的健身室做Gym。不過當她用相片編輯程式修圖的時候，就發現古怪情況，她寫道，「來到健身室對鏡自拍，然後在P相的時候，App說不支援多人。」見相片環顧四周都沒有其他人，空空的健身室只有她和健身儀器，簡直睇相都心寒。梁敏巧怕得連環貼出多個痛哭的表情公仔，還表示十分害怕，「當刻手震震，毛管戙，心跳加速，那裏有第二個人，好恐怖，我還要住多一晚，我整晚都睡不了。」