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04/12/2023

中年好聲音2丨評判陳慧嫻疑再有歌手頂替！「港版酒井法子」劉文娟息影多年凍齡亮相！網民：扭紋真係返咗嚟

#劉文娟 #歌手 #中年好聲音 #凍齡 #組合 #綜藝節目
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Text: 娛樂組

　　《中年好聲音2》口碑不錯，不過網友們認為氣氛比不上上一輯，大家都歸因於評審之上。由於上屆採用四位固定評審，加上一位客席評審，譚詠麟、蘇永康、鍾鎮濤、陳潔靈等輪流上場，為節目帶來不少新鮮感，不過今屆就用上陳慧嫻這位星級評審，大家認為陳慧嫻的評語都比較保守沉悶，反而上次李蕙敏及關心妍臨時「頂替」的兩位都來得較為合適。

 

 

　　近日，評審之一的伍仲衡在FB分享一張合照，相中人正是昔日女子組合夢劇院的成員劉文娟，由於劉文娟已經相當多年未有公開露面，令不少粉絲們都非常興奮，伍仲衡原來都一樣High爆，他留言說：「昨天有幸認識了夢劇院的劉文娟，我仲即刻唱咗句：『愛看海邊那真摰美』給她聽 #夢劇院 #天生一對」

 

 

　　由於兩人合照正是在《中年好聲音》的Backdrop之前，不少人都估計劉文娟「復出」擔任評審，網友們都紛紛留言說：「如果劉文娟可以同李敏合體唱《天生一對》就好喇!」、「嘩，劉文娟呀。當年的夢劇院，《天生一對》最好聽！」、「扭紋真係返咗嚟 !!」、「嘩，她而家點呀？劉文娟，李敏！正!文娟快做評判！」、「夢劇院劉文娟，我的偶像。伍Sir 可否邀請她一起live？」、「頂一頂嫻嫻做評審？」等等。

 

　　現年56歲的劉文娟有花名「扭紋」，曾經有「港版酒井法子」的稱號，1988年與李敏組成「夢劇院」組合，推出過《天生一對》、《紅天灰雨》、《雪夜》等等歌曲，不過組合不算長壽，劉文娟曾到日本做交換生一年，之後李敏飛加拿大讀書，劉文娟單人匹馬支撐一年，夢劇院正式拆夥作個人發展。

 

 

　　除了唱歌之外，劉文娟曾在TVB擔任主持工作，為《翡翠音樂幹線》及《城市追擊》等節目做主持，因精通日語，曾多次擔任有關日本專題特輯主持。1996年，劉文娟與商人結婚，1998年完成《電波少年終極回歸》節目主持後移居加拿大，育有一名兒子。此後，劉文娟已經絕跡幕前，今次再度出現難怪為大家帶來驚喜。

 

轉載自: 晴報

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#劉文娟 #歌手 #中年好聲音 #凍齡 #組合 #綜藝節目

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