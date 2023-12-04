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04/12/2023

關智斌屋企漏Gas起火造成二級燒傷！ 面部甩皮一星期復元超快！Kenny：醫生話我新陳代謝好快

#關智斌 #Kenny #家居意外 #二級燒傷 #披荊斬棘
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　　關智斌（Kenny）早前以一身紫色冬裝出席U Beauty Awards活動，除了獲得「U Beauty 專業美肌大獎」之餘，更為「Best for U」不同的得獎品牌擔任頒獎嘉賓。神采飛揚的Kenny透露原來早前發生小意外，傷及面部，幸好新陳代謝快，火速回復靚仔樣！

 

（《晴報》圖片）

 

（《晴報》圖片）

 

　　Kenny表示早前完成《披荊斬棘》真人騷後，托節目受歡迎的鴻福，帶旺他接到不少商演或者頒獎禮的邀約，現時一星期都起碼至少一次飛內地。提到節目中，他跟林志穎、唐禹哲及伯遠組成的男團「GOOD BOY」，是否有機會真的出道？Kenny笑言：「GOOD BOY只係期間限定，我哋有講過如果邊個開演唱會，就成班人再走上去跳。（你開？）計劃中，香港或者其他地方都會考慮。」

 

（《晴報》圖片）

 

（《晴報》圖片）

 

　　至於他的YouTube Channel的專題「斌菲特訓班」，Kenny笑言比他預期中受歡迎，「身邊啲人話冇乜睇《披荊斬棘》，反而有睇我『斌菲特』。不過之前太忙，本身兩星期更新一次，而家變成不定時出片，搞到大家都追問我幾時再拍。我同團隊諗緊來年新主題，之前拍Hermes手袋好多人睇，搞到連二手店都搵我賣廣告！（趁機會入貨買畀自己？）奢侈品我多數捨得買畀朋友，自己好少買，等人送囉，話晒我今日月都生日！」

 

 

 

 

 

 

 

 　　12月30日將滿43歲的關智斌自詡保養得不錯，他自爆：「前排發生小意外塊面受咗傷，不過我復元得好快，醫生話我新陳代謝好快，仲問我平時食開咩，其實我好多年都已經開始養生，一起身食十粒營養品，維他命B、C或者NMN、骨膠原等等，所以有可能咁樣，所以修復得幾快。每朝起身照鏡都覺得好Shining！」他在IG提到今次的意外詳情：「今晚想跟你們分享一下，因為小弟臉部的二級燒傷⋯已經完全康復了！事緣剛好在兩個星期前的星期四晚上，在自己身上發生了一個意外，一個家居意外，一個Gas漏氣，一個大意的點火行為，換來我面部和手部的二級燒傷。還記得意外發生之後，幸好做了一個拯救了自己的行為，就是不停不停用凍水洗面，回過神來之後才發現，我的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫，當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院。」

 

 

　　Kenny續言：「如果還記得我17號出席活動的話，有粉絲問我為什麼要戴上手套，亦以為我因為天氣冷鼻頭變得紅紅，甚至開玩笑以為我做了豐唇手術。其實當其時就剛好是燒傷了的第二天，但因為主辦方已經為我的行程延期過一次，我覺得一定要有責任把它完成，而當其時也沒有告知他們這個意外，因此盡量用化妝去掩蓋着。後來經過一個星期的脫皮，推掉一些工作和SaSa的生日party，再把燒焦的頭髮剪掉，經過專科醫生的治療，真的很奇蹟很奇蹟地在一個星期之後基本上已經完全康復。我的復原和新增代謝速度，自己也感到驚訝，（我覺得跟我每天吃十多粒的維他命應該有點關係）再經過這個星期的悉心護理，不停搽藥膏，不停躲開太陽，除了眉毛還未完全長回來之外，Thanks god基本上已經完完全全康復! 最後很感謝這一段時間照顧我的每一位。P.S. 本來也想post剛燒傷後的照片稍微想想之後還是不要嚇到你們」

 

轉載自: 晴報

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