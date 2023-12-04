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04/12/2023

蔡嘉欣升呢做人妻！戴滿金器嫁圈外富貴男友！索爆姊妹團何依婷、陳詩欣陪嫁

#何依婷 #結婚 #陳詩欣 #演員 #鍾晴 #蔡嘉欣
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Text: 娛樂組

　　蔡嘉欣12月3日嫁圈外富貴男友Derek，正式榮升人妻，早前她特別分享出嫁前一大班姊妹為她大搞最後的單身派對照片。當晚，新娘子穿上紅色的露腿連身晚裝，相當有女王風範，而其他一眾姊妹都未有出鏡，只是伸手大曬手背上的紋身貼紙，讓新娘子專美，不過幾位姊妹手上的「行頭」都相當不簡單，閃閃鑽飾睇到人眼都花。

 

 

 

　　蔡嘉欣選在酒店進行接新娘儀式，她穿上傳統的中式裙褂示人，而姊妹團包括準人妻何依婷、人妻陳詩欣、好姊妹鍾晴以及嘉欣的靚靚家姐Nicole等，他們穿上灰色的禮服見證嘉欣出嫁，非常甜蜜。男友Derek則穿上中式禮服迎娶新娘，一對新人面貼面合照，恩愛非常。除了姊妹團外，蔡嘉欣的愛犬都有悉心打扮陪嫁，嘉欣抱住牠又攬又錫，非常可愛。

 

 

　　作為準人妻何依婷透露抱住學習的心態現身，她笑言原本計畫好的接新娘遊戲實在太簡單，今日以姊妹團身弟玩完新郎遊戲後，覺得應該有需要改進一下。

 

 

轉載自: 晴報

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