  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

05/12/2023

MIRROR 12子齊人探BABY MIRROR！可愛造型公仔手持祝福語！成員對Q版睡衣公仔對愛不釋手

#王智德 #江熚生 #陳卓賢 #楊樂文 #演唱會 #組合 #邱士縉 #柳應廷 #邱傲然 #姜濤 #陳瑞輝 #李駿傑 #盧瀚霆 #MOOV #呂爵安 #MIRROR #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　MOOV再度聯乘MIRROR於12月至1月期間，推出一連三擊BABY MIRROR大型主題活動。BABY MIRROR將以3個不同的形象在全港多個地方為市民送上新一年的祝福。3個不同的形象分別是去年原版BABY MIRROR，全新的 BLESSING BABY MIRROR 及 SLEEPING BABY MIRROR。

 

 

　　MIRROR 成軍5年廣受大家的喜愛，今次首發全新造型BLESSING BABY MIRROR每位成員戴著小皇冠，手持不同祝福配飾寓意不同的祝福。

 

 

BABY LOKMAN 手持紅心送上「人緣」祝福

BABY IAN 手持鉛筆送上「學業」祝福

BABY STANLEY 手持蘋果送上「健康」祝福

BABY KEUNG TO 手持白鴿送上「和平」祝福

BABY ANSON LO 手持玫瑰花送上「良緣」祝福

BABY JEREMY 手持鏡送上「青春」祝福

BABY EDAN 手持金幣送上「招財」祝福

BABY ANSON KONG 手持金豬送上「事業」祝福

BABY JER 手持獎盃送上「必勝」祝福

BABY TIGER 手持鑽石送上「幸福」祝福

BABY ALTON 手持頭盔送上「安全」祝福

BABY FRANKIE 手持星星棒送上「喜樂」祝福

 

 

　　全新可愛造型SLEEPING BABY MIRROR陪大家安睡，精靈迎接 2024 SLEEPING BABY MIRROR 靈感源於大家對MIRROR成員的關心，工作繁重的MIRROR成員一直努力不懈，大家都希望他們能夠有足夠的休息。12 位BABY MIRROR齊齊換上可愛睡衣與專屬入睡 小法寶陪你安睡，祝願 MIRROR 及大家在 2024 年來臨前好好休息，精精靈靈迎接新一年。

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#王智德 #江熚生 #陳卓賢 #楊樂文 #演唱會 #組合 #邱士縉 #柳應廷 #邱傲然 #姜濤 #陳瑞輝 #李駿傑 #盧瀚霆 #MOOV #呂爵安 #MIRROR #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk