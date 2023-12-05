東張西望主持梁敏巧公開減10磅5大秘訣！ 自稱「肥妹底」易反彈：我唔會辜負自己、辜負人哋

《東張西望》主持梁敏巧出名身材驕人，早前放假去加拿大又食又玩後，但之後就被發現上鏡時外形圓潤了不少。梁敏巧下定決心減肥，由58kg成功減至53.5kg，近日她更在IG分享自己的減肥方法。她指自己是「肥妹底」，稍有放縱就一發不可收拾：「終於跌番去正常體重，我會繼續努力，唔會再放縱自己㗎啦，可以再fit好多，我唔會辜負自己、辜負人哋㗎！」

梁敏巧指除了運動外，飲食是相當重要。「分享一吓減肥方法：1. 運動一星期三至四天45分鐘HIIT 2. 如果晚上要外出吃飯，那天早上就只喝咖啡，減低食慾，真的餓就吃點菜 3. 拒絕炸的食物及低糖（好痛苦） 4. 一星期二至三天晚上只喝我推薦的雜菜湯，喝到飽為止 5. 重申一次，自己煮係瘦得最快，但像我早上外景拍攝只能吃外吃的話，就吃少點調味料的原型食物及少吃湯麵，例如牛排飯，海南雞飯，蒸魚飯，飯量只吃拳頭大小。所以餐都要走汁走醬！」梁敏巧指還未完全成功修身，「稍後和大家分享每天吃甚麼。」

不少網友指梁敏巧不用再減肥，「其實妳唔肥吖，而家咁樣好靚女喎」、「唔使減啦！妳個身材已經好好啦」、「唔洗節食，嘥氣」。有人就表示她的方法好易「反彈」，「請小心身體健康狀況」「咁樣節食法好易反彈！」不過梁敏巧就回應：「唔會啊，係我舒服嘅減肥方法」。

梁敏巧亦曬出自己的「陳年」的體重計，有人更「錯重點」，指「看起來很古早的體重計。」、「咁舊嘅磅好少見，好懷舊，有啲懷疑張相唔知幾多年前影。」、「個磅好似仲老過你」。