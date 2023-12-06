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06/12/2023

劉德華爸爸劉禮昨設靈！劉德華親自步出殯儀館接妻女，11歲愛女劉向蕙長髮披肩少女味濃

#劉向蕙 #劉德華 #朱麗倩 #華仔天地 #影視娛樂
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　　劉德華為爸爸劉禮昨日(5日)於香港殯儀館設靈，供親友弔唁，而「華仔天地」會員獲安排於晚上九點至十點可進入靈堂弔唁。華仔約中午12點已經抵達靈堂打點，不過座駕直駛入停車場，未有跟傳媒見面。

 

延伸閱讀：劉德華爸爸劉禮昨香港殯儀館設靈！華仔座駕中午先到未見妻女同行！晚上安排華仔天地會員弔唁

 

（《晴報》何家賢攝影）

 

（《晴報》何家賢攝影）

 

（《晴報》何家賢攝影）

 

　　直至下午2點15分左右，劉德華穿上全黑西裝、戴上口罩現身，由多名工作人員陪同下步出殯儀館，走到殯儀館外約50米遠的路口接太太朱麗倩和愛女劉向蕙。劉德華左手拖實女兒、右手拖住老婆行入殯儀館，其間，劉德華望向個女輕聲說話，未知是否太多閃光燈而要安撫她。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　朱麗倩和女兒都穿上全黑造型，而11歲的劉向蕙瘋狂飆高，高度已達到爸爸劉德華的肩膊高度，而且她長髮披肩，相當有少女味道。眾人步入殯儀館等「車立」期間，記者請求劉德華一家合照，不過劉德華望一望傳媒，然後做出合十手勢，再入

轉載自: 晴報

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