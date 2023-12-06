新聞女王｜佘詩曼關注後輩健康舉動超貼心！倪嘉雯大讚阿佘3件窩心事：每次開工都心心眼望住佢

無綫台慶劇《新聞女王》 昨（4 日）晚一集共有兩個個案同時發生，包括「元旦綠眼BB」風波，以及有匿名信舉報主播G涉及性騷擾女同事，矛頭直指佐治（馬國明飾）。之前遭佐治重創的Man 姐（佘詩曼飾）乘機玩針對，以副總監身份要求介入就性騷擾指控展開調查，並召見了SNK News全體女同事。昨晚調查一幕雖然時間很短，每位受查女士只有一、兩句對白，但卻集合了阿佘、李施嬅、高海寧、何依婷、王嘉慧及鄧美欣六位前港姐；及鄺潔楹與倪嘉雯兩位小花。

出名「人細聲大」鄺潔楹 （Judy），這次更將收起音波功飾演「靜音」梳化部女同事 Debbie，性格略帶神經質，相當有突破。 加入無綫後即憑飾演女記者惹關注除了主角，在 SNK News 中另一「艷壓群芳」的是有「仙氣小花」之稱的倪嘉雯 （Carmen）。Carmen2020 年加入無綫後因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目，客串次數超過30次的她，多番飾演女記者或網台主持等，如今 Carmen 在 《新聞女王》中飾演記者Amber，與之前成名作意外有了呼應。

Carmen另一代表 作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。仍算新人的 Carmen 在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每 當需要過鏡或食花生時定必「Ready」，難怪獲封「最美過鏡女同事」。 生痱滋獲阿佘隔空送藥 對此 Carmen 笑言能在台慶劇中參與度如此高十分興奮，並預告之後集數將更有發揮 ：「可以喺台慶劇參與度咁高真係好感恩同好多謝佳導。呢套劇我身邊好多 親友都有追，佢哋見到我會 Cap 圖畀我話見到我。」

談到做回記者「老本行」， Carmen笑言很奇妙：「有網民笑言我由記者妹升咗做女主播。」談到與阿佘合作，Carmen坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」並大讚阿佘三件窩心事：「佢對我哋所有人都好好，嗰時日日都拍Office戲好似真係返工咁，阿佘會準備Supplement 同湯水畀我哋，又會同我哋Share用開嘅美容機，叫我哋輪住用。好記得我拍緊時喉嚨發炎，生咗粒好大嘅痱滋，吞口水都痛，阿佘見到我食藥，就問我係咪喉嚨痛，當佢見到我真係生咗好大粒痱滋後，佢就話第二日拎痱滋藥畀我。第二日佢係冇通告嘅，點知佢竟然託人帶畀我，再留言教我點樣用同搽，真係好感動。」







