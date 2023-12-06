鄭嘉穎被傳與馬國明不和！遠房表兄弟王賢誌疑暗寸鄭嘉穎雙面人：Sorry佢唔係我邊個

王賢誌今日突然在IG Story出po，沒有指名道姓地寸某人是雙面人，叫大家不要再問他關於某人的事。不少網友猜測王賢誌口中所說的是誰，更有不少人認為是他的遠房表兄鄭嘉穎。

王賢誌在IG Story寫道：「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫。如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個，連朋友都講唔上，千祈唔好再問我。」

鄭嘉穎日前因缺席《鐵馬家族》聚會，被傳與馬國明不和。他多次被傳媒問他會否出席馬國明與湯洛雯海外婚禮時，他表示如果要出埠的的話未必能出席，因為要照顧小朋友。他更公開指做某些活動是「浪費時間」；在接受TVB訪問時又叫主持「唔好再問」，回應令網民怒批無風度。鄭嘉穎出道多年至今已曾多次被指寸嘴，有人曾盤點其「犯眾憎」行為，當中包括踢佘詩曼落車、怒鬧記者係「廢青」、踢鞋羞辱林子善、拍《拳王》頻爆粗及在劇集中搶王喜戲份等。而馬國明受訪時為鄭嘉穎「嘥時間」論解畫，更大方表示，「而家冇時間嘥唔緊要，有時間咪嚟搵我囉」。









至於鄭嘉穎的太太陳凱琳（Grace）今日出席活動，對於傳出老公與馬國明等人不和，她說︰「佢冇唔開心，佢身邊朋友同我都知道，佢說話比較簡潔，亦知道馬明都有回應，識得佢嘅人就知道佢說話好直接。」Grace指未必能夠抽空飛往峇里賀馬國明大婚，「我哋有三個小朋友，嚟緊佢哋放假，我哋未必可以兩個出埠，所以未知可唔可以去到婚禮。馬明同阿湯（湯洛雯）都好好，話體諒我哋有小朋友。其實我哋私下係好融洽。」