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07/12/2023

72歲施明做開腦手術一年後出院！家中慶生未見李泳漢李泳豪同框！有孫萬事足

#Facebook #李泳豪 #施明 #李永漢 #鼎爺 #手術 #影視娛樂 #生日
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Photo: Facebook

　　施明去年在家中跌倒緊急送院，一度要做開腦手術及留醫，經過長達一年治療，終於可以出院回家，一家人團聚。

 

　　昨日係施明嘅72歲生日，大仔李泳漢為佢安排喺家中慶祝，並有3位寧波車好友出度，雖然大病初癒，一頭短髮嘅施明姐精神看來不錯，更有孫兒陪伴左右，臉上堆滿笑容，有孫萬事足，施明留言：「興有白玉中心Kenlpo和眾僧侶來到我家中慶祝，還有我三個小寶貝孫兒，感覺非常溫馨溫暖。」

 

 

　　李泳漢表示母親剛出院不久，入院期間，日子過得不易，依家見到佢健健康康已足夠了，更指有媽咪喺度家先有一頭家嘅感覺：「見到佢愈來愈好，好有信心好快會完全康復。加上有3個孫陪住佢，尤其大仔又成日攬住佢錫錫，真係日日都開心笑。」不過相中未見之前鬧不和嘅弟弟李泳豪。

 

 

　　李泳漢同細佬李泳豪自3年前已經冇再同場出現。之前有指施明對細新抱稍有微言，疑不滿細新抱年紀大難開枝散葉，之後李泳豪與太太結婚就沒邀請哥哥及母親出席。雖然李泳漢有公開幫母親解話，指母親從未嫌棄過任何人，但提到佢缺席弟弟婚宴，佢都逃避回應，更直言：「唔好再提他！」火藥味濃。

 

　　後來施明留醫ICU，細仔李泳豪於母親手術翌日與老婆出席活動放閃，被網民圍插不孝。事後他解釋不想家事周圍講，應承了出席便守諾言，佢又質疑孖生哥哥爆料公開事件。李泳豪當時接受無線娛樂新聞台訪問，提起哥哥句句有骨：「我唔需要同佢聯絡，佢亦冇同我聯絡，我能夠叫佢做嘅，就係唔好講咁多嘢！」對此李泳漢只說：「爸爸已經講咗唔係我爆料，佢仲要咁講我都冇辦法，我真係唔想佢講一句，我又要回一句，佢鍾意點講就點講。」

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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