微辣前經理人阿晶燒炭自殺4個月舊愛加蔥結婚！被網民爆無懼閒言低調迎娶儀仔

YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶，疑不堪遭前男友加蔥（林茂發）迫墮胎，加上疑被「微辣」前同事集體欺凌，令她飽受抑鬱症困擾，今年7月底不幸燒炭輕生。事隔四個多月，加蔥無懼閒言迎娶女友儀仔，昨日正式註冊結婚。

阿晶今年7月輕生。

阿晶坦言墮胎一事，是她患上抑鬱症的原因之一。

昨日有網民在討論區上載註冊相片，從相中所見，新郎加蔥穿上西裝，髮型gel得整齊，新娘儀仔則穿上白色婚紗，在澳門民事登記區註冊結婚，並在二人真名「林茂發、張詠儀」的告示牌前拍照。二人事前沒有任何社交網更新，對婚事一直保持低調，相中觀禮的賓客應是二人的家中長輩。

事實上，阿晶離世後，加蔥成為眾矢之的，他及後公開向舊愛道歉，並宣布退出「微辣」，但他否認曾迫阿晶墮胎，亦強調沒有出軌，指他們在2021年1月分手後，才追求未婚妻儀仔，他與儀仔在21年10月才正式拍拖。至於被指是搶好姊妹男友的儀仔，亦強調自己跟阿晶只是共事過一陣子的同事，絕非好朋友，自己亦絕非第三者。