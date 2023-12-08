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08/12/2023

戀講嘢丨30歲模特兒認做飯局妹食飯收4千！與心上人約會照收錢！不忿對方冷淡索十幾萬摸胸費、分手費！193：好黐線嘅女人

#模特兒 #戀講嘢 #女生 #勞資糾紛 #ViuTV #娛樂 #鄭伊琪 #郭奕芯 #譚凱倫 #影視娛樂 #193
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Text: 娛樂組 Photo: 網上截圖、IG

　　ViuTV清談節目《戀講嘢》最新一集中，現年30歲的港女Charlene表示做「服務性行業」，期間承認做飯局妹，收錢與有錢客人食飯，更大爆藝人及自己的飯局價，又揚言客人因摸了她的私人部位，結果要付十幾萬找數，令主持193（郭嘉駿）、浩南（鄭伊琪）、Ashina（郭奕芯）及Helen（譚凱倫）大呼唔值！原來Charlene是前藝人及模特兒曾上游，一向言行出位。

 

現年30歲的Charlene，承認靠跟客人食飯賺錢。

193好奇飯局妹工作內容。

 

　　節目中，外貌身形平平的Charlene，坦承收錢跟客人一對一、或一對多人食飯飲酒，但強調「賣藝不賣身」，只是純粹食飯。

 

 

　　問到三位女主持的飯局估價，Charlene說：「你哋係藝人，起碼都收幾萬，每節食飯大約2至3個鐘。我係一般人，收4千至5千蚊。」Helen聞言毫不畀面說：「嘩，我就唔會畀呢4千蚊！」Charlene不禁反白眼，Ashina問她有何過人之處能收費4千？她說：「通常都係得樣同身材，但我唔覺得自己特別靚，所以內涵搭夠。」

 

 Charlene承認被摸私人部位。

 193直指收費太貴。

 

　　Charlene分享自己的「愛情勞資糾紛」事件，她「沉船」愛上一名年約40歲的客人，彼此第二次純粹食飯後，已忍不住激吻：「佢帶咗我去後樓梯，有摸私人部位。（胸部？）絕對係私人部位。我本身陪客人食飯，如果咁樣要拎我心中價錢，但我鍾意佢，所以傾向唔收錢，維持長期關係。」如果是其他客人會收費多少？她說：「大約10零萬？」四位主持反應極大，193說：「你個胸好貴！值唔值？！」浩南亦說：「你講出嚟都唔make sense啦，出面有啲人可能收幾萬做埋嗰件事，但你咁樣似劏水魚喎！」

 

浩南叫Charlene要識莊閒。

Charlene為追討「分手費」，開價十幾萬。

Charlene表示要擺低身上為客人買的連身裙，193即說：「唔好除，你要我睇，你要畀錢我。」

 

　　Charlene揚言能做到心儀對象的地下情人已心足，但承認每次與心上人食飯約會都有收錢，不過她強調由始至終雙方沒有發生關係。及後，男方變得冷淡，Charlene認為對方「（口趙）完鬆」：「我要求唔過份，只想佢喺特別節日陪我。」四位主持覺得Charlene前後矛盾，浩南直斥：「你都好矛盾，又要講錢，又要人哋唔同你講錢，真係要鬧。你要攞人正日，大佬，你都要識分莊閒，佢係你個客，正日梗係陪老婆或女朋友啦！」

 

　　Charlene自覺「蝕底」，要向客人追討十幾萬「摸胸費」：「當初冇stop佢，我係想借此換長期關係，而家少少錢就想打發我？我覺得唔夠，要分手費。（冇一齊過點分手？）咁係佢主動！我唔忿氣，我原意係希望人同錢都要。」主持們又忍不住鬧爆：「你好貪心，真係未瞓醒！」歪理連篇的Charlene狡辯：「我哋識咗大半年，10零萬，除番開一個月都係1、2萬啫！」Charlene為追數相當激進，竟找來男方的朋友及同事追問，實行一拍兩散，結果男方唯有付餘下尾數，193說：「好黐線嘅女人，咁係勒索！我覺得個男人有啲慘。」

 

 

　　原來Charlene是前藝人及模特兒曾上游，有指她25歲時已經有幾層樓在手，而她的IG自拍相，跟《戀講嘢》中的真身頗為不同，要望多幾眼才認得。

 

轉載自: 晴報

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