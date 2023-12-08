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08/12/2023

愛回家｜鄒兆霆吳紫韻已分手！男方清空IG互相Unfollow：看到你有新嘅另一半！Purple咁回應

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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　《愛回家之開心速遞》中飾演「賈明昇」的鄒兆霆與前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）在2年前已被傳拍拖，更常常「情侶檔」出席公開活動，加上外形合襯，已是公認的一對。不過，鄒兆霆近日就在IG Story以黑底白字表示：「多謝兩年嘅陪伴。看到妳有新嘅另一半，祝福妳值得更好。」令人猜測他與Purple已分手。

 

　　鄒兆霆昨日已在IG Story留言：「今後 不再密友」，一句令人匪夷所思。在今日凌晨，鄒兆霆再度po出Story：「多謝兩年嘅陪伴。看到妳有新嘅另一半，祝福妳值得更好。」更已清空全部自己的IG帖子，當中除了有不少他的個人照、旅行相外，更有他與Purple，及愛犬Money的合照。未知他是否怕再睹物思人，因此索性清空IG相片。而兩人亦已互相unfollow對方。

 

 

　　《晴報》聯絡到身在杜拜的Purple，她直認與鄒兆霆已分手，「其實兩個幾月前已經單身，自接受對方提出分手，就一直睇唔到對方嘅所有Social Media，所以對方交代咗啲乜嘢，我亦要經朋友同我講先知，剛剛趁住完成手頭上嘅工作，希望遠行一下調整心情！」 對於對方指Purple有新歡，她就表示：「目前仲係單身，今次旅行係同一大班朋友去，呢段時間嘅story都有post到，多謝關心。」

 

 

鄒兆霆與Purple之前雖然沒有對外承認戀情，但在不少人眼中，兩人常常「情侶檔」出席公開活動，早已是公認的一對。兩人曾同時po出在日本大阪及新加坡的照片，疑似一同去旅行，男方更多次公開與Purple的合照。

 

 

　　另外他們養了一隻灰黑色的標準貴婦狗Money，鄒兆霆特別為牠開設IG帳戶分享牠的日常照，該IG帳戶曬出鄒兆霆和吳紫韻分別跟Money的合照，而相簿中亦寧寧舍舍有一張沒有Money，只有兩人扮心心的甜蜜倒影合照。兩人更在兩套TVB劇《寵愛Pet Pet》及《逆天奇案2》中「攞正牌」演情侶。

 

 

　　不過Purple對感情事一向低調，之前她曾與前《東張西望》主持潘梓鋒有過兩年情，後因感情轉差而分手。而在2021年8月6日，潘梓鋒到Purple位於將軍澳的住所，於單位內令鄒兆霆面部多處受傷。鄒兆霆事後到醫院驗傷，驗出左眼眉及左耳有3處撕裂，共縫10針。

 

 

轉載自: 晴報

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