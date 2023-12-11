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11/12/2023

徐若瑄離婚｜48歲徐若瑄與李雲峰結束9年婚姻！因了解而分開？不敵長期分隔異地！近日曾出Post：我現在不開心，你呢？

#徐若瑄 #李雲峰 #離婚 #台灣演員 #新加坡馬可波羅海業集團 #影視娛樂
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　　48歲的台灣演員徐若瑄跟「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰結婚9年，兩人育有一名兒子Dalton。不過今日突然驚傳徐若瑄上月正式簽字離婚，跟李雲峰斷開9年婚姻。

 

 

 

　　據台灣報導所指，兩人在上月簽字離婚，原因是個性不合，加上工作關係，兩人長期分隔異地，所以最終協議離婚。其實3日前，徐若瑄在IG分享一張背向鏡頭的照片，雖然在繽紛的聖誕樹前留影，不過她就用英文留言說：「I’m not Happy now. How about You?（我現在不開心，你呢？）」疑似是表達離婚後的心情。

 

　　隨後，徐若瑄及李雲峰發表聯合聲明，證實離婚的消息，內容如下：

 

　　致關心我們的朋友:

 

　　人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。

 

　　我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。

 

　　在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。

 

　　這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。

 

　　雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。

 

　　為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　徐若瑄跟李雲峰2014年結婚，當時她表示婚後要多留一點時間陪家人，但是仍會繼續自己的演藝工作。隨後誕下愛兒Dalton，一家三口非常幸福。不過由於徐若瑄的事業基地主要在台灣及內地，而李雲峰生意繼續在新加坡，兩人被逼長期分隔兩地，特別是疫情的三年，相隔兩地的相思之苦可謂雪上加霜。

 

 

 

 　　2021年，徐若瑄被捲入王力宏的離婚事件，由於李靚蕾昨晚深夜發長文力數王力宏的不是，其中一段形容「砲友」之一是已婚兼有小孩，甚至提到「甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」一句，令網友們立即起疑心，聯想起王力宏今年9月由美國返台完成14天居家隔離後，未有進行7天自主管理就立即到徐若瑄屋企聚會。徐若瑄當時多次發表聲明澄清，事隔多時才重新出發繼續幕前的工作。


 

 

 

轉載自: 晴報

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