張家輝接受鄭裕玲訪問超畀面大談老婆關詠荷！自爆曾發噩夢怕離婚喊醒：我太太喺夢入面同我分手，佢唔要我

張家輝近日接受鄭裕玲（Do姐）的YouTube Channel「The Do Show」訪問，他坦言近年都甚少接受訪問，亦不會提及家人的事，不過Do姐讓他感覺非常自在，感覺講「人話」，所以放心分享。Do姐稱非常喜歡關詠荷，跟對方合作過一部電影《武俠七公主》，Do姐說：「話明七公主，一定好嘈咁啦，但佢喺片2場唔出聲嘅？」

張家輝笑言：「佢好靜，佢係可以一個人生活，好厲害，（同你一齊好委屈？）唔會，我好愛錫佢！」Do姐追問為何關詠荷婚後不再拍戲，是否為家庭放棄事業？張家輝說：「其實唔係呀，我冇乜好直接咁問佢呢個問題，結婚生小朋友之後，佢都有返TVB拍劇集，好多咩又唔係，我冇留難佢話唔准去，（而家個女大可以再返出嚟？）佢做唔做有佢自己嘅決定，但而家佢好狂熱為咗一件事，就係做陶瓷，做到好似恐怖份子，成個架生整好晒（搞展覽？）佢好內歛，(佢內歛又做演員？）我同佢後生時都講過幾次，我性格唔合群又孤僻，見報率唔多亦唔愛做宣傳，唔適合做演員，點知佢話有人鍾意咁樣，有人唔係咁先平衡到！」

提到家輝跟關詠荷的難忘事，家輝主動「交功課」，他印象中自己剛到無綫拍劇，而當時關詠荷北上工作，他曾抽空探班給她驚喜。而另一件事非常離奇，家輝稱曾先後三次遇到一位財閥，每次對方都追問為何太太關詠荷不再拍戲，事關對方非常喜歡關詠荷，大讚人靚又好戲等等，家輝指原來已經成為一種潛意識，「之後我開始發噩夢，我太太喺夢入面同我分手，佢唔要我，我喊住問點解要離開我，但佢冇講原因淨係話唔可以再同我一齊。夢入面喊得好犀利，點知後來不斷都發同一個夢，最勁有次係喊到醒咗都仲喊緊！」他表示沒想到將財閥的說話入腦，擔心對方會搶走自己老婆，身旁的Do姐都大讚好甜蜜，但就追問家輝有沒有職場上受過誘惑，家輝說：「你唔出街就真係冇乜，出街都有人電吓，唔過電、唔覆機就冇嘢呀啦！同埋我收工就多數留喺屋企，應酬接近係零！」

Do姐踢爆家輝在訪問前希望不多提女兒，因為怕女兒不喜歡，但就歡迎Do姐問簡單幾句。問女兒會否為影帝爸爸而感到驕傲？家輝笑言：「佢唔睇我啲戲，唔知點解，問佢點解，佢就咿咿哦哦咁，我又唔會逼佢，（佢想入行嗎？）佢冇好正面咁回應我，冇話想，亦冇話唔想，我呢啲好知埞，見佢唔想講就唔問。」家輝指女兒開始有自己朋友，不過希望都能夠維持每年都有家庭旅行。

張家輝指年輕時的確長得跟張學友撞樣，但他唱歌年代沒有模仿過對方，「以前真係好似，睇到佢啲海報以為係自己，不過而家老咗大家冇咁似，以前不斷被人叫我係張學友，心諗嗌夠未，後來慢慢麻木咗！」至於在電影界由喜劇變成動作演員，張家輝指「化骨龍」這個角色至今仍然深入民心，「尖沙嘴麥當勞我睇晒！化骨龍搞到永恆不滅咁，仲有一大群喜歡化骨龍嘅人，我覺得佢（化骨龍）有我自己貪玩成份喺入面，怕死又好笑，有少少正義感但又咸濕。」不過後來演得太多類似角色，所以死忍推劇本，直至遇上杜琪峯的《大事件》，正式成功轉型做動作演員。

他表示明年登六滿60歲，但他心態上不太自覺，平日都有做運動行山保持身體健康，但由於《激戰》去得太盡，現時去到健身室見到「大鐵餅」都驚驚。