新聞女王佘詩曼下苦功創造「Man姐」風格！讚2位新人有天份潛質！鼓勵打工仔：每個人都有善同惡，睇幾時拎出嚟用！

佘詩曼在《新聞女王》中飾演的Man姐面對突發事處變不驚，今次接受《晴報》挑戰玩快問快答二選一，同樣淡淡定沒有半點遲疑，唯一一個猶豫位係經典重演，到底佘詩曼再演一次「君好」還是「花家姐」呢？卸下Man姐的光環，阿佘事業如日方中，但她坦言享受準備角色的過程，將昔日的步伐減慢，希望多留時間陪伴家人，做個乖乖孝順女。

阿佘在「快問快答」環節展現出可愛的一面，她在髮型之中選擇了短頭髮，除了因為易打理之餘，阿佘自爆原來頭髮天然攣，所以一定要吹頭才能夠出門，非常麻煩，她恨不得把頭髮「剷青」，不過粉絲們極力反對。「我為咗第二朝起身唔太凌亂，所以每晚臨瞓前我都會吹頭！」至於「減不到的肚腩」和「熨不平的皺紋」之間，身形弗爆的她情願要前者，「肚腩可以靠著衫遮呀嘛，皺紋點遮呀？唔要呀！走呀！」非常可愛，至於阿佘揀「花家姐」還是「君好」呢？睇片就知答案！

事隔多年重返「娘家」，今次《新聞女王》叫好又叫座，絕對歸功於阿佘身上，她表示今次飾演「Man姐」都下足苦功，事關新聞主播的工作，觀眾每天都會接觸到，她不能夠距離傳統太遠，又希望有少少突破，創造屬於「Man姐」的風格。「好好笑，大家攞咗我呢個Man姐形象去鼓勵打工仔，成日同我講：『你套劇直頭講緊我公司啦！』，我惟有叫大家加油，努力喺公司脫穎而出！我覺得劇本好人性化、好真實，每個工作範疇都係咁樣，無論街市、超級市場、快餐店定上市公司，有人嘅地方就有競爭，每個人都有善同惡，睇幾時拎出嚟用。平時好哋哋，咪大家都好來好去，但當你真係踩到上心口，我就會出擊！呢個係好正常嘅生存之道！」

佘詩曼是全劇的重要擔當，除了跟馬國明、李施嬅等老對手之外，還要面對不少新血加入，她大讚何依婷和何廣沛有天份和潛質，但絕對未完全發揮得盡。「相信要經驗同歲月，既然有機會合作，我都好坦言講出佢哋有咩問題，拍攝好緊湊，真係冇乜機會傾偈，我一講就要講出個重點，冇時間去美化件事。我只係想件事好，直斥其非，但當然都係佢哋同意之下先講，絕對唔係鬧。」阿佘表示不知道氣場會否嚇怕新人，但她圍讀劇本時發現大家都缺乏自信，於是主動約大家食飯，讓大家認識私底下的佘詩曼，跟「Man姐」絕不掛勾，好叫演員們減減壓。

今次劇集成績亮眼，令本地電視劇引發一個「小回春」，阿佘說：「其實今次真係好開心，拎到好劇本同角色，好感恩亦好難得，觀眾好捧場、好鍾意睇，個個都話趕返屋企追劇。聽到呢啲說話，代表我努力冇白費。」

過去幾年，阿佘在內地發展順遂，除了拍劇之外，綜藝節目同樣受到關注。問到長期在內地會否有「思港病」？她表示自己喜歡新環境，跟新工作夥伴，演員要跟不同的人合作，才會有火花。「其實我一直都係做完嘢就返香港，主要係陪媽咪，因為佢年紀大喇嘛，時間係返唔到轉頭，唔想做啲會後悔嘅嘢，所以陪到幾多咪陪幾多。好多人覺得做到事業高峰就要繼續衝，我反而比以前慢咗落嚟，因為始終唔係以前咁有精力，一年開成五部戲，日瞓三個鐘。而家畀咁大工作量我，我真係處理唔到。我想一部與一部之間，畀少少時間沉殿下自己。以前冇乜時間做功課，拎完劇本聽日就要演，而家我會擺好多時間做資料搜集，我好享受準備角色做功課個過程。」

據網上資料，佘詩曼是《萬千星輝頒獎典禮》的最多得獎記錄保持者，先後獲得11個獎項，為全港之冠。問到是否都心穩拿今屆「視后」？她笑言：「繼續保持囉，保持到已經好好，獎項唔係我可以控制，我只控制到點演，其他交畀個天！」

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam @ Hair Culture

服裝：Aje @Harvey Nichols

造型：Christina Hsu

場地﹕TIRPSE@K11 Musea