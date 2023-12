鄧紫棋演唱會婚紗登場！婚紗超特別設計被網友誤會大走光！踩到裙腳仆倒跪低！

鄧紫棋(G.E.M.)全新的「G.E.M. I AM GLORIA」世界巡迴演唱會,在廣州奧林匹克體育中心體育場連唱3場,好姊妹李蘊、何超蓮、王君馨等在台下捧場支持。G.E.M.展現她的巨肺功力,連唱多首經典歌曲,不少觀眾都有跟住一齊唱,氣氛相當熱鬧。

不過其中一幕,G.E.M.穿上超長的婚紗登場,頭上更有頭紗飾物,她已經用手抽起裙擺行得小心翼翼,不過最終仍然不小心踩到裙腳,導致整個人仆倒在舞台上。工作人員見狀,即時上台將她扶起,幸好G.E.M. 未有受傷,扶起後繼續表演,更自揭頭紗,忍不住傻笑,相信沒有大礙。

但G.E.M.這條裙可謂多災多難,除了令她絆倒之餘,當她在白色鋼琴前感性地自彈自唱時,沒想到有網友拍下的照片,被誤以為她大走光,整個胸部都拋出來...原來一切只是視覺效果,胸前肉色的布條作怪,搞到網友們純睇相搞到咁大誤會,認真搞笑!這套「婚紗」在內地網劣評如潮,未知作為造型師的男友Mark會否為她改一改呢?

演唱會上,G.E.M.將她跟前經理人張丹的合照在熒幕上分享,並獻唱《句號》一曲來表達心聲,期間忍不住落淚,意義十足,G.E.M.在微博留言說:「《I AM GLORIA》世巡首站廣州,一連三場,圓滿落幕,So much work, yet so much fun!《I AM GLORIA》表面上是一場視聽娛樂、一次周末狂歡,但實際上我在整個演唱會的概念、每個VCR及每首歌曲的編排、每句獨白每句歌詞裏,都藏了無數细節。這個演唱會真正的内涵,絕不是走馬看花所能捕捉完的。但我理解我們身處一個快餐时代,我也理解一千個人有一千個哈姆雷特,但愿小種子被埋在大家的心中,等待有一天,它真的在你的心裏長出生命。」