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12/12/2023

萬千星輝頒獎典禮2023入圍名單出爐！佘詩曼成視后大熱！今年增設一個新獎項！即睇各獎項提名名單

#頒獎禮 #新聞女王 #萬千星輝頒獎典禮 #TVB #佘詩曼 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 大會提供、資料圖片

　　無線年度盛事《萬千星輝頒獎典禮 2023》將於1月14日（星期日）舉行，今年更隆重其事移師澳門上葡京綜合度假村，全城矚目的視帝、視后及各個獎項得主將會在澳門誕生。大會今年將會共頒發25個獎項，以表揚及嘉許全台台前幕後過去一年的演藝成就，及廣受大眾歡迎的電視節目。

 

　　無線今日特別假電視廣播城舉行記者會，公布《萬千星輝頒獎典禮 2023》各獎項提名名單，安排藝員分享獲提名的感受，並即席呼籲觀眾積極投票支持自己的心水選擇。各個獎項的提名名單，皆結合了幕後製作人員和專業評審的意見。今日率先公布其中13個獎項提名名單，包括：「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員』、「最佳電視歌曲」及新增設的「最具潛質新人」，以上 13 個獎項將由觀眾、TVB 全台職藝員及大會評委會聯合選出最後得獎結果。

 

 

　　其餘 12 個獎項包括：由大會評委會選出的「萬千光輝演藝大獎」及「專業精神獎」;「大灣區最喜愛 TVB 劇集」「大灣區最喜愛TVB 男主角」、「大灣區最喜愛 TVB 女主角」、「大灣區最喜愛TVB 綜藝及資訊節目」、「馬來西亞最喜愛TVB 劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB 男主角」、「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」、「馬來西亞最喜愛 TVB綜藝及資訊節目」則分別由大灣區及馬來西亞觀眾，聯同大會評委會選出，而兩地的投票詳情，將於稍後時間公布；至於「最佳衣著男藝人」及「最佳衣著女藝人」，則會於頒獎典禮當晚紅地氈環節中，由傳媒朋友投選。

 

　　今年台慶劇《新聞女王》叫好又叫座，絕對歸功於「Man姐」佘詩曼身上，因此不少人認為阿佘拎視后絕對實至名歸。

 

 

點撃下圖睇各個獎項提名名單：

 

 

轉載自: 晴報

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