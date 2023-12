MC張天賦｜YouTube香港十大熱門音樂影片出爐！MC《世一》贏MIRROR成榜首！MIRROR成員單曲包辦4席位！即睇Top10名單

YouTube香港公布2023 年度十大,反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂、以及 YouTube 創作者。今年的榜單反映:(一)香港觀眾喜愛貼近港人日常時事及資訊性質強的影片;(二)廣東歌繼續強勢稱霸;(三)YouTube 上出現越來越多以往只能在傳統電視節目中看到的戲劇及娛樂內容,而今年繼續有藝人轉戰 YouTube 創作更多精彩內容,影片亦深受香港觀眾歡迎。

今年「YouTube 香港2023 年度十大熱門音樂影片仍然是以香港歌手及本地音樂居多,廣東歌繼續稱霸頭三位,而榜上亦有三首分別屬於韓國及日本音樂。其中本地男歌手MC張天賦包辦榜首及第七位,歌曲分別是《世一 The One For U》以及《抽 Inhale》;而本地男子組合MIRROR分別包辦四個席位,包括:姜濤的《DUMMY》及《追》;陳卓賢的《再見 寧靜海》;以及呂爵安的《LOVERSE》。

其餘上榜的還有張敬軒的《隱形遊樂場》、韓國女子組合BLACKPINK, JISOO的《꽃(FLOWER)》及以及IVE 的《 아이브 'I AM'》,而剛剛首次來港演出的 YOASOBI 大熱作品《「アイドル」》亦登上第 5 位。