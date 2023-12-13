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13/12/2023

MC張天賦｜YouTube香港十大熱門音樂影片出爐！MC《世一》贏MIRROR成榜首！MIRROR成員單曲包辦4席位！即睇Top10名單

#影視娛樂 #YouTuber #音樂影片 #張天賦 #姜濤 #陳卓賢 #呂爵安 #Youtube
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Photo: 大會提供

　　YouTube香港公布2023 年度十大，反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂、以及 YouTube 創作者。今年的榜單反映：（一）香港觀眾喜愛貼近港人日常時事及資訊性質強的影片；（二）廣東歌繼續強勢稱霸；（三）YouTube 上出現越來越多以往只能在傳統電視節目中看到的戲劇及娛樂內容，而今年繼續有藝人轉戰 YouTube 創作更多精彩內容，影片亦深受香港觀眾歡迎。

 

　　今年「YouTube 香港2023 年度十大熱門音樂影片仍然是以香港歌手及本地音樂居多，廣東歌繼續稱霸頭三位，而榜上亦有三首分別屬於韓國及日本音樂。其中本地男歌手MC張天賦包辦榜首及第七位，歌曲分別是《世一 The One For U》以及《抽 Inhale》；而本地男子組合MIRROR分別包辦四個席位，包括：姜濤的《DUMMY》及《追》；陳卓賢的《再見 寧靜海》；以及呂爵安的《LOVERSE》。

 

 

　　其餘上榜的還有張敬軒的《隱形遊樂場》、韓國女子組合BLACKPINK, JISOO的《꽃(FLOWER)》及以及IVE 的《 아이브 'I AM'》，而剛剛首次來港演出的 YOASOBI 大熱作品《「アイドル」》亦登上第 5 位。

 

 

 

轉載自: 晴報

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