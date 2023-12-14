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14/12/2023

社內相親Anson Lo激嘴陳漢娜畫面網上評論兩極！震撼程度拍得住劉松仁楊茜堯激吻？網民：完全唔浪漫

#盧瀚霆 #劉松仁 #社內相親 #陳漢娜 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　港版《社內相親》即將進入結局週，Anson Lo（盧瀚霆）和陳漢娜呢對關係都進入大直路，第11集更有二人激嘴畫面，睇到大家都（口依）娃鬼叫！

 

　　Anson Lo陳漢娜關係確定攞正牌kiss 港版第11集係陳漢娜同Anson Lo確定關係後嘅第一集，今集有Anson Lo出trip翻嚟約陳漢娜食飯嘅劇情，二人仲係公園sweet爆咀嘴到實，陳漢娜喺Anson Lo「鬆嘴」之後，再主動「追加」多一啖，真係不能直視。

 

　　唔少網民睇到都超大反應，有人就大讚勁sweet，畀佢哋甜到睇唔到落去，不過都有人係另一方面嘅「頂唔緊」，留言：「一啲美感都冇，韓劇男女主角kiss好有美感同好自然。」、「 畫面好恐怖。」、「浪漫情節都可以拍到好似恐怖片。」、「都係錫Edan順眼啲。、「點解要畀我睇到啲咁嘅嘢。」、「完全唔浪漫……好老尷。」

 

唔知有冇伸脷？

 

　　Anson Lo和陳漢娜其實早於第3集，就已經有超親密嘅場面播出，劇中陳漢娜為躲避被家人發現自己與Anson Lo的關係，在睇見屋企人後就火速躲去Anson Lo身後，最後陳漢娜跌倒直接壓於Anson Lo身上，仲同佢嘴到實。第9集Anson Lo向陳漢娜表明心跡，但係陳漢娜因為自己太平凡而唔夠膽接受Anson Lo的表白，當Anson Lo聽見陳漢娜的顧慮後，man爆表示會盡全力唔畀陳漢娜擔心嘅事發生，被打動嘅陳漢娜最後主動嘴Anson Lo，兩個人嘴足15秒先鬆口。不過唔知係咪角度問題，震撼程度都唔及今次咁癲！

 

 

　　其實電視史上都有唔少勁爆啜啜畫面，有網民就諗起2012年《名媛望族》劉松仁同楊茜堯激吻，楊茜堯咬住拉扯劉松仁嘴仔，同樣係難以直視。呢個角色帶挈楊茜堯台慶頒獎典禮拿下影后寶座，唔知會唔會都為陳漢娜帶來殊榮呢？

 

 

 

 

 

 

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