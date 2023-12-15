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15/12/2023

郭富城豪宅成小紅書遊客打卡景點！ 內地網民嫌棄：我的天，也太殘舊了吧

#天王郭富城 #方媛 #Moka #影視娛樂
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　　天王郭富城與方媛（Moka）婚後誕下兩個女兒大寶Chantelle和二寶Charlotte，Moka不時於家中拍Vlog，及社交網中更新近況，同時令網友可以一窺天王豪宅的內貌。不過，想不到的是，郭富城的大坑豪宅竟然可以成為遊客景點之一。

 

　　有內地網民在小紅書甫出一篇名為「香港大坑道嘉園去找郭富城」的帖文，分享到郭富城豪宅外打卡的經歷。該位網民指之前一直聽其他粉絲稱走山路走一半便走不動，因此大部分都放棄。不過他仍然堅持，「結果導航一看，公車可以盤山開上去的。寫著大坑道，不是郊區大坑，而是銅鑼灣鬧市區。離跑馬地很近。車子很快就到了，再走點路，他家就在眼前。」

 

 

　　該位網民表示因一樓有保安，所以不好意思進去。而等了一陣子，便發現郭富城家的保母車開過來停門口。「據說他們一家已在深圳排練演唱會，因此放棄等待的念頭。」臨走前亦不忘在豪宅前打卡留念。

 

 

　　帖文一出，引來不少網友留言，有人更指豪宅外觀「殘舊」：「為甚麼富豪要住這？」、「我的天哪，也也也也太殘舊了吧」、「這外觀可必翻修維護下」。不過有人就反駁：「這才是香港的豪宅」、「 你猜他還有沒其他房產？郭富城那麼有錢只有一間套房？」、「整個頂層就他家一個大單位，私隱很好。整個屋苑就16個單位，已經很多年沒成交，也就是想買也沒的買啊....為甚麼要嫌棄它」？

 

 

　　天王嫂Moka婚後除了專心相夫教女外，亦熱衷做KOL拍片分享扮靚心得。之前她亦曾分享豪宅的內貌，Moka曾在豪宅天台拍片，其天台花園十分寬敞，放滿盆栽；豪宅內設有籃球場，亦有泳池讓小朋友游水。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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