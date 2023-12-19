MIRROR演唱會｜MIRROR明年首辦巡迴騷到9地演出！12子家長齊集變家長會！阿Mo外出參加聖誕聚餐Lokman回應：戥佢開心

MIRROR即將在明年1月在香港舉行演唱會，近日已經休團密鑼緊鼓綵排，因有喜事宣布，昨日（18日）則舉行活動，宣布明年頭半年時間，舉行首個巡迴演唱會，到時會去9個地方演出。未出發先興奮，甚至有可能12子的家長齊集，他們笑言是一個「家長會」。至於在他們上一個演唱會上，因嚴重事故被大型屏幕壓傷的舞踩員李啟言，同樣有新進展，受傷後首次能離開醫院與親友歡度聖誕參加聚餐，MIRROR眾人得知也替對方開心。

12子已經閉關準備演唱會做綵排之外，其他成員包括盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）都準備有新歌推出，而邱傲然（Tiger）和陳瑞輝（Frankie）的個人歌曲都終於有聲氣。未知是否工作太忙碌，Anson Lo今日身體不適。他們齊人，以一身黑色衣著齊集記者會，先透露香港站的演出，除了會有團體表演外，亦會有不同「組合」的演出，有些組合是從未試過，所以大家都十分期待。各人演出前都積極做運動健身，他們笑言可以在台上一起表演做Gym亦會是一個綽頭。

正、副隊長最想去到邊一站停留順便玩呢？（晴報圖片）

同時，MIRROR亦宣布完成香港演出後，就會花上半年時間做世界巡迴演唱會，到時會去9個地方表演：澳門、新加坡、馬來西亞、倫敦、曼徹斯特、洛杉磯、三藩巿、紐約和多倫多。江熚生（AK）表示期待：「好似一班中學生去旅行團 大家都關心有冇得留低玩，都問緊公司可唔可以成事。」

有開心事，姜濤在台上將香檳一飲而盡。（晴報圖片）

為答謝鏡粉的支持，大家都畀心心答謝。（晴報圖片）

至於12子首次做巡迴演出，相信他們的家人都想到場支持，孝順仔姜濤不止一次帶家人去旅行，他表示姜媽媽暫時未有表示會否同行：「如果大家都帶屋企人去，一班家長可以到時見吓面。」AK表示到時能變成家長會，笑指各自家人都曾約見面，但齊人都未試過。

至於曾在MIRROR演唱會上受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），至今仍在醫院接受治療。12子已重新舉行演唱會，而阿Mo亦有好消息，他可以外出參加聖誕聚餐，隊長楊樂文（Lokman）表示：「戥佢開心，因為休息咁耐，係一件好事，可以有得玩下、精神啲。」至於會否想辦法令對方可以欣賞MIRROR的最新演出，AK稱要待公司安排，而他們至今仍然未有機會去醫院探望。

另外，之前呂爵安（Edan） Fans Club 因有爭執而曾經解散，早前他宣布國際後援會正式成立，為免再出現任何不歡情況，據知挑選工作人員過程嚴格，事先去公司面試，他說：「順利換屆，佢哋要經過投票同埋見經理人，希望有新氣象。我冇負責見，我有了解下佢哋嘅政綱。」他曾經在社交平台發表鏡粉被批評的諗法，他表示一早想談論這話題：「可能以前外界對Fans們有啲印象，可能係因為一啲事情，大家做好少少，可能就唔會有呢啲印象，而且實情未必係咁。」