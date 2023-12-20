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20/12/2023

梁朝偉驚喜現身《晴朗》！林海峰秒變痴漢粉絲！商台DJ見慣明星亦忍不住集郵！呢位攬到偉仔實一實

#林海峰 #商業電台 #雲妮 #梁朝偉 #劉德華 #電影 #當奴 #DJ #在晴朗的一天出發 #莊文強 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: FB

　　梁朝偉今早（19日）驚喜現身大氣電波，為商台903節目《在晴朗的一天出發》任嘉賓！魅力沒法擋的偉仔，吸引不少電台員工提早返工集郵，林海峰（Jan）亦秒變小粉絲不停讚偉仔！而偉仔的磁性聲線令觀眾如痴如醉，齊齊有個good morning！

 

偉仔摸住頭髮，似足小朋友。

難得回港的Marco（左一）及下午才主持節目的當奴（橙衫者），都爭相跟偉仔合照。

 

　　梁朝偉主演的新片《金手指》將在本月30日上映，偉仔落力宣傳，難得朝早9時多現身商台，DJ們雖然見慣明星，亦忍不住集郵，下午5時才主持節目的當奴（唐劍康）亦一早返工影合照；DJ雲妮（Vani）更攬到偉仔實一實，令人好羨慕！

 

 

　　開咪時，林海峰以破天荒形容偉仔做嘉賓：「我哋節目未試過有嘉賓，你係第一個。」偉仔說：「第一次咁早宣傳，聽眾唔慣我咁早起身。」大家閒話家常，偉仔笑言近來晏起床，「最近呢個月係咁，唔知點解，你知我個人情緒化。」

 

　　偉仔以前經常來商台工作，問他被很多商台同事包圍會否吃不消？他笑說：「唔會呀，幾親切。因為好多都識，唔識會驚啲。」林海峰大讚偉仔好學不倦，讀很多書， 努力學不同事物，偉仔說：「唔係，因為工作需要，每次角色都唔一樣，就學唔同嘢。」林海峰即表示偉仔曾私訊他介紹書籍，但偉仔卻不記得，林海峰搞笑說：「你條友真係，咁樣嚟跣我…大明星唔記得，但fans記得佢（偶像）做嘅嘢。」期間林海峰勁陶醉望實偉仔：「我冇諗住問嘢，望下你咋，好耐冇見你呀。」

 

 

　　今次在《金手指》與老拍檔劉德華及莊文強再度合作，偉仔笑言似Re-U：「（莊文強）特登整個故仔引我拍，如果冇實質人物，我諗我可能唔拍。」他自認曾多次推劇本，「而家人大咗越來越懶，太多包袱，驚做出嚟唔好。」林海峰表示最想睇偉仔拍笑片，偉仔似乎有點抗拒，笑說：「我鬼有幽默感。」他透露不敢看自己的作品，如果搭飛機見到自己演出的電影？他笑說：「我點都唔會睇。」

 

　　出名社恐的偉仔被要求跟聽眾打招呼，他以磁性聲線尷尷尬尬說：「大家好，好耐冇見，冇諗過咁多年後…又喺電台呢度…透過大氣電波同大家咁樣…咁樣傾偈。」

 

轉載自: 晴報

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