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20/12/2023

中年好聲音2｜車婉婉生日會疑洩露15強名單！伍仲衡大爆未播出集數有表演具「穿透力」得19分高分

#中年好聲音2 #車婉婉賀壽 #影視娛樂 #車婉婉
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　　《中年好聲音2》剛剛完成第六部曲的競賽「廿一強全新賽制 動感/情感PK賽！」，最終淘汰麥素華、曾蜜詩及王學琳三位女將，正式誕生最後18強。18強名單有鄭梓浩、陳蒨葶、陳燕娜、劉可、古淖文、王玥、梁浩賢、安雅希、朱博文、黃劍文、周碧嘉、顏米羔、袁思樂、陳俞霏、譚輝智、劉威煌、林若盈及沈宗賢。他們將會下一輪個別作賽，爭取15強的席位。不過日前車婉婉生日會上，疑似洩露出15強的名單。

 

 

 

　　車婉婉將於12月28日迎來49歲生日，《中年好聲音2》日前錄影期間，兩屆的學員驚喜為婉婉送上生日蛋糕賀壽，非常有心，而車婉婉都難抵感動的心情流下眼淚，感激兩屆的《中年好聲音》的參賽者，令她再次燃點在舞台上的火，讓她圓夢明年舉辦個人演唱會。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　心水清的網友指出，除了《中1》的周吉佩、羅啟豪、李佳、支嚳儀、吳大強、丁文俊、魏嘉信、曹敏寶、林鉫徫、龍婷及梁浩銓之外，大合照中所見《中2》參賽者正好是15名，相信慶生當日正是15強的名單進行錄影的日子，疑似將15強名單率先外洩。就18強名單中，不見有陳俞霏、袁思樂及周碧嘉，似乎下一輪將會被淘汰。

 

 

　　評判伍仲衡和周國豐昨晚在YouTube開直播，被嘉賓潘紹聰追問為何在《中年好聲音》畀分特別手緊，打分特別低，周國豐笑言：「我家姐Cap圖畀我，啲網民話佢根本就針對古淖文！」伍仲衡急忙解釋：「錯喇！其實高低係相對嘅，把尺係一樣呀！我畀開15分，唔會冇啦啦有一個19分！未試過！」周國豐即時更正伍仲衡指他有畀過19分，伍仲衡說：「未出街呀嘛！就算上次總決賽都只係試過一次，因為唔試就冇機會畀19分！我喜歡的話就會畀17分，不過17分都比較少畀，多數都係15、16分，我最低畀過10分！高低係相對，有啲人係唔係都畀19分！有唔同角色呀嘛！」伍仲衡大爆在未播出的集數將會派出19分高分，相信一定有表演者有「穿透力」成功感動到伍Sir，令人期待。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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