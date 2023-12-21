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21/12/2023

彭發借錢買標靶藥救癌妻，嚴重財困終申請破產！哥哥彭順李心潔長貧難顧！感激這位主動畀「導演費」應急

#彭發 #彭順 #彭氏兄弟 #影視娛樂 #李心潔
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　　彭發、彭順兄弟齊上齊落、以「彭氏兄弟」之名合作執導《見鬼》、《鬼域》及《風雲II》等賣座電影，但彭發日前竟後申請破產，陷入嚴重財困。不過彭發財困並唔係因為咩暗黑原因，原來係為救患癌太太。

 

　　彭發太太結婚30年，攜手走過人生的高山低谷，十多年前彭太曾患乳癌，今年2月而確診末期肺癌，面對龐大醫藥費。彭發花盡積蓄於新加坡成功配對到一種標靶藥，但要8萬蚊一個月，政府資助一半，但加埋其他醫藥及生活費，每月起碼要10萬蚊先搞得掂。太太確診時，彭發於內地拍劇，最終都決定賠錢離隊，因為擔心太太有乜事，見唔到最後一面就後悔莫及。

 

 

　　彭發本於6月開拍一套內地電影，經計算衡量後理應負擔得起醫藥費，故決定開始療程，然而拍攝期一改再改，令他陷入兩難局面。因為療程開始後唔可以中斷，彭發收入又受到嚴重影響，即使連剪接都接仍因為市道太差冇下文。而做導演冇入息證明，銀行唔會借錢，彭發惟有搵二線財務，最終一共欠街數百零二百萬。彭發深信如果正常關工佢絕對還得起，佢亦極不情願申請破產，一再強調冇諗過要走佬走數，只希望財務公司畀啲時間，而且只要有機會做嘢，佢就乜都接。

 

　　彭發提到哥哥彭順都有幫手，無奈長貧難顧，而哥哥都有家庭要照顧，佢表示好感激張兆輝太太幫手，喺佢哋合作拍電影《再生人》時，主動畀咗筆「導演費」彭發應急。彭發曾經諗過同太太一齊了結生命，但依家轉頭一諗，連死都唔怕，仲有乜好驚呢。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　彭太病情方面，雖然剛接受標靶治療時痛楚大大減低，然而近日開始痛症發作，要到月尾覆診先知乜事。彭發又指同太太之間曾經出現電影對白：「好似有次佢情況險急送院，佢叮囑我好好照顧自己。」彭導無奈指如果有日太太唔在人世，佢就再無欲無求、兩袖清風。

 

轉載自: 晴報

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