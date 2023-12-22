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22/12/2023

朱茵成「靚到癲女星」第7位感激網民記得自己！黃貫中讚太太有內在美：前面六個係邊個？

#黃貫中 #Paul #朱茵 #一代女神 #影視娛樂
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　　黃貫中（Paul）與朱茵日前孖住上為新一年拍攝造型照，對於早前有網民在討論區發起票選「一人一個靚到癲嘅女明星」，52歲有「美魔女」之稱的朱茵躋身十大列第七位，二人坦言並不知情，當中Paul更笑說：「第七位？前面六個係邊個？邊個靚過我老婆，有冇搞錯？冇可能！」逗得朱茵笑不攏嘴，二人結婚逾20年依然恩愛，認真甜到漏。

 

　　朱茵貴為一代女神，然而Paul表示最欣賞太太並非只有外在美：「心目中太太樣樣都靚！哈哈，其中最主要係內在美、性格，相處咁多年，外表幾靚都會對厭，一個人最緊要內在，真㗎！唔好以為我講風涼話，其實我真係欣賞佢內在美多過外在美。」至於朱茵就感謝投票給她的網民，並感到十分光榮：「好開心！覺得好光榮！大家仲記得我，對我嚟講係一個好大嘅支持；其實靚，係各花入各眼，冇一定準則，我覺得最緊要係有自信、心情要開朗，所以我盡量保持好心情。」

 

 

　　聖誕節將至，朱茵與Paul會跟囡囡黃鶯如何慶祝？他們表示今年會留港共度聖誕，朱茵表示：「今年會玩真聖誕樹，第一次放真嘅聖誕樹喺屋企，原來成間屋都會香晒，而且我哋提早布置聖誕裝飾，其實已經好多年冇掛呢啲裝飾，今年係隆重其事，同埋我哋有共識，今年會買好多聖誕禮物放晒喺聖誕樹，然後大家抽。禮物係其次，我覺得最重要係嗰份精神，諗啲小心思氹屋企人，因為回憶係攞唔走。」

 

 

 

 

　　提到新一年朱茵表示工作上會繼續給予觀眾驚喜，會挑選好劇本拍電視劇及電影，至於Paul來年將集中精神出唱片，他說：「呢隻碟錄咗好耐，成十年，希望有個圓滿嘅結束，所以全副精神會放喺隻碟度先。」

轉載自: 晴報

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