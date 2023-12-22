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22/12/2023

碧咸再被太太Victoria「出賣」曬出性感照！穿內褲維修、運動貼身短褲照引Fans留言：令我相信聖誕有奇蹟

#Victoria #影視娛樂 #碧咸 #David Beckham #萬人迷
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　　萬人迷碧咸（David Beckham）早前被太太Victoria「出賣」，遭曬出僅穿底褲整電視的性感照，狂吸逾142萬個likes！深明流量密碼的碧咸嫂，日前（19日）再度化身「聖誕老婆」，直擊碧咸做運動時的動態「優質股」，更愈zoom愈近，令網民超興奮，大讚Victoria「做到嘢」！另外，有位前體育主播竟然曬孖煙囪，大膽挑機碧咸性感電工look！

 

兩公婆好恩愛。

 

　　現年48歲的碧咸日前以「性感電工」姿態幫老婆整電視，屁股極之結實圓渾，迅即造成網絡世界騷動，網民紛紛多謝Victoria無私分享：「是送給全球的聖誕禮物！」、「不止我一個放大相片吧？」連電視品牌也極速留言抽水。

 

 

 

 

 

 

　　Victoria似乎發現家中私藏流量密碼，為人大方的她再度分享碧咸靚股。她留言：「Morning work out with this Love Machine.」並直擊老公做gym實況。今次碧咸著得密實，穿上黑衫藍褲的他正在做運動，而Victoria將拍攝重點落在老公的優質股上，為網民福利更進一步zoom in，將老婆視角呈視網民眼前，充分展現碧咸的臀部一下一下起伏的動感，大腿結實有力，近到連底褲痕都睇得見！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　網民見Victoria又派福利，大讚她非常識玩social media，又感動到留言多謝：「Victoria你為我們做得太多！」、「你令我相信聖誕有奇蹟！」、「她知道自己是人生勝利組」、「與人分享就是關懷」等等。

 

 

　　另外，前主播伍家謙以彩色花碌碌孖煙囪上陣扮碧咸修理電視，不過伍家謙上身穿長袖底衫，相對比較孤寒，他搞笑留言:「咪差唔多。#好凍下次先除衫」不過網民大多留言取笑他，駱胤鳴更落重點：「抹吓個電視好喎！」

 

 

 

轉載自: 晴報

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