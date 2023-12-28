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28/12/2023

李嘉欣許晉亨遊東京恩愛糖黐豆！走路步姿奇怪被網民指：像80歲老太太

#大美人 #李嘉欣 #許晉亨 #日本東京 #影視娛樂
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　　大美人李嘉欣外表出眾，經常被網民野生捕獲，早前才有網紅在上海遇見嘉欣與老公許晉亨影靚相，日前又有人撞見兩夫婦在日本東京旅行，不過大美人一個動作，卻惹來網民驚訝討論。

 

 

　　有內地網民在百貨公司伊勢丹新宿店門外，遇見許晉亨夫婦及李嘉欣胞姊李嘉明。短片中，或許許晉亨人在異地心情放鬆，從後肉緊攬到老婆實一實，即使結婚15年仍然恩愛如糖黐豆，而李嘉明則在二人身邊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　三人貌似等車，只見車一到，他們便過馬路上車。平日在網上曬泳照及做gym相的李嘉欣，步姿有點奇怪，未知是否當地路滑，只見她走路慢吞吞，全程寒背，雙腿微微呈X形，行路時帶點內八字，從背後看來弱不禁風。

 

兩夫婦經常去旅行。

 

好恩愛。

 

　　網民對李嘉欣的步姿議論紛紛：「走路姿勢好奇怪」、「好像有點駝背」、「看著有點X型腿」、「她走路姿勢好奇怪噢，腿是不是有什麼不舒服啊」、「怎麼感覺像個老人步履蹣跚的」、「據說她大病初癒啊，可能沒恢復太好，走路有點內八」、「這走路姿勢怎麼隨時要摔倒了」、「感覺小心翼翼走，像80歲老太太」等等。

 

　　拍片者則留言說：「親眼目睹公認的最美港姐之一的李嘉欣，原來今年已經53歲，也生過孩子，所以我們不要那麼苛刻評判一個女人和媽媽，現場看真人應該是傳說中她（病癒過後嗎？）身體比較弱，走路慢，體態支撐沒有力量，所以姐妹們要鍛煉身體保持體態哦。」

 

 

 

 

 

 

 

　　其實，李嘉欣去年初忽然被送入深切治療部（ICU）搶救48小時，原來因先天性心臟問題，令她的心跳每分鐘跳至160下，更有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎都停止運作，幸好成功搶救。

 

轉載自: 晴報

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