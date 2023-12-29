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29/12/2023

雯雯IG投訴噪音滋擾影響屋企生活！各方猜矛頭是張致恒抑或鄰居？網友：住山窿會唔會靜啲？

#張致恒 #離婚 #網絡熱話 #女生話題 #社交平台 #娛樂 #結婚 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）結婚四年，先後誕下天寶、天牧、天朗及天樂四個囝囝。兩人婚後不時傳出婚變消息，雯雯在社交網N次嗌離婚，亦N次投訴老公冇盡父親本份。不時在社交網放負的雯雯又在IG Story投訴有人噪音滋擾，打擾她與囝囝的作息。

 

　　雯雯在IG Story以黑底白字投訴有人影響屋企生活：「而家唔係支唔支持香港電影嘅問題，而係你直接影響到我屋企嘅生活。完全唔會考慮BB同小朋友要休息，尋晚差唔多搞到3點，而家11點又嘈。我個仔已經話咩聲好驚，又成日嘈醒兩個細嘅。其實有冇考慮過我哋喺度住緊！」

 

 

　　她又指與對方講了很多次，仍沒有改善，「同你講幾多次個問題都係一樣喺度！如果再喺咁，唯有報警。」不少網友指雯雯投訴的對象好大機會是同屋的張致恒，亦有人指可能是鄰居睇電影太大聲：「可能佢樓下嗰層有人開電視睇電影，音量太大聲掛」、「或者住山窿會唔會靜啲？」，亦有人暗諷：「佢講呢番說話嘅時候交咗租未？」

 

 

　　未幾雯雯又再出po，表示自己唔需要討好任何人：「我啲狗係特別敏感，少少聲都會吠！朗朗已經唔舒服，仲要唔能夠有足夠休息。你影響到我嘅小朋友我屋企，就已經唔係我善唔善良嘅問題。我唔需要討好任何人，我只係需要保護好我嘅屋企。」而在數小時後，她已將兩個IG Story刪除。

 

 

轉載自: 晴報

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