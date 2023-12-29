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29/12/2023

吳浩康地盤開工分享$40「地盤飯」大讚好食！被網民批「博同情」Deep一句反駁

#歌手 #娛樂 #吳浩康 #張致恒 #網絡熱話 #社交平台 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　歌手吳浩康（Deep）在上月宣布約滿英皇娛樂後，為了養妻活兒，他到地盤開工，做搭金屬棚架工作，打多一份工增加收入。而日前Deep就在社交網分享地盤工作日常，今次主題為「地盤飯」，更留言指自己「我真係好鍾意返工㗎。」網友見他為家庭做職安真漢子，紛紛留言支持。

 

　　Deep在IG分享他在淺水灣開工的一天，「到底地盤飯係點嘅呢？平時我哋係點樣落order同攞飯嘅呢？幾多錢？品質係點？今次我介紹呢間係5星級服務嘅飯車，品質就留返俾各位師父去評價！但係唔知大家估唔估到當中有啲咩飯呢？各位工友開飯啦！」

 

 

　　片中Deep到放飯時間他就往外賣車拎飯盒，飯盒盛惠40蚊，有枝竹豆腐火腩飯、豉椒肉片飯、涼瓜牛肉飯、咖喱牛肉飯等。而Deep就揀了「男人嘅浪漫」豆腐火腩飯，與其他工友一起開飯，他更豎起拇指讚飯盒好食。

 

 

　　不少網民見Deep願意為家庭付出，紛紛留言為他打氣：「加油 Deep兄」、「加油！從今之後可以叫你做康師傅了！」、「非常欣賞deep兄能屈能伸為家人努力」更有人指他可以介紹張致恒一齊開工，「支持你！你有冇諗過介紹張致恒喺你度開工？佢都好需要幫助」。不過有網民就留言指Deep「博同情」，Deep就回應：「我只係分享生活，無話過自己辛苦，請問我做咗啲咩博可憐？」

 

　　而太太郭思琳亦有轉發Deep的片段，「原來地盤飯都唔係想像中咁頹嗜，我覺得賣相仲唔錯添。」

 

 

　　Deep曾指疫情期間教唱歌收入不俗，但一通關生意大受影響；幸好他在兒子出生前考定平安卡，於是放下身段到地盤做搭金屬棚架工作，打多一份工增加收入，他強調不會放棄幕前及教唱歌工作。他表示日頭收工後就返Studio教學生，「時間啱啱好！」

 

 

轉載自: 晴報

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