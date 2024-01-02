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02/01/2024

叱咤2023｜姜濤《濤》打入「叱咤十大」台上跳唱勁落力！MIRROR失落「叱咤樂壇組合」！炎明熹造型保守指：我第一次露咁大個額頭

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　　「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今晚舉行，姜濤去年抱腳傷在頒獎禮上表演太興奮，一度失控大步走衝落舞台，因而成為話題，事後姜濤受訪時坦言處理不太適合。今次姜濤憑《濤》一曲打入「叱咤十大」的第六位，走出陰霾的他在台上賣力跳唱，相當穩妥，獲得全場掌聲。姜濤致謝詞都特別簡潔，其中一句是：「多謝今年經歷嘅浪濤！」

 

 

　　MIRROR雖然未能得到「叱咤樂壇組合」金、銀、銅獎，但大會安排姜濤、陳卓賢、盧瀚霆及呂爵安都有單獨表演，為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」拉票，姜濤更將《濤》先後唱跳兩次，同樣賣力，亦滿足到現場大批樂迷。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　炎明熹憑歌曲《Little Magic》獲得「叱咤十大」第十位，亦是她首個叱咤頒獎禮的歌曲獎項，穿上全身綠藍色連身裙的她，比日前新城電台的超性感演出，明顯保守得多。她接受訪問時表示：「非常之神奇，完全冇諗過自己可以得到一個歌曲獎，以後新一年會繼續加油，做多啲歌曲畀大家聽！」

 

　　至於會否有信心挑戰女歌手獎項，炎明熹笑言：「一定要繼續加油，多謝大家支持先可以做到，歌手獎我都要努力更加多。我覺得參加過兩年，兩年對比非常之大，自己冇抱住攞獎期望，一入場心情都好平靜，直至DJ朋友講歌曲簡介係毫無波瀾，唔係嘛，真係我？上到台我講完多謝之後轉身想落台，點解音樂一起，係喎，要唱歌，我有少少忍唔住笑，因為見到台下歌迷！」對於今晚的造型較為保守，炎明熹說：「嘩，今日係好熱呀，對比起上兩套衫，希望大家鍾意呢個造型，其實我都鍾意。（點解唔性感？）因為大家諗法唔一樣囉，服裝師同我想法都唔一樣，希望做多啲第一次，我第一次露咁大...個額頭。」

 

 

 

　　而Marf邱彥筒首次在叱咤頒獎禮得到個人獎項，奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手」，她坦言放下心頭大石的感覺，得獎最重要是致謝詞和表演部分，事前特別準備好貓紙提示自己，不過最終遺漏多謝自己，「多謝自己今年咁努力，希望我好奇心唔會一絲減弱，因為好奇心同興趣係對作品最大靈感。」她表示最希望可以跟COLLAR開演唱會，另外好想自己去外國旅遊。


 

 

 

轉載自: 晴報

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