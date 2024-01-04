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04/01/2024

張致恒疑似與債主對話流出！哭腔表示：你逼我都冇用！返唔到工因為這原因！網民留言鬧爆「兩公婆冇夾口供」

#演員 #雯雯 #張致恒 #夫妻之道 #家庭教育 #網紅 #娛樂 #爸媽心聲 #緋聞 #出軌 #分手 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　「貧窮KOL」張致恒（Steven）同太太雯雯近日不時都進行「網絡行乞」，雖然偶然都會博得一啲網民同情，助養佢一家，但生活明顯依然足襟見肘。然而喺一家咁窮困嘅情況下，Steven被KOL Sean大爆原來佢又再次放棄咗佢性商品店嘅工作，仲公開佢向債主賴皮嘅錄音訊息。

 

　　Steven喺錄音中叫債主「大哥」，表示自己就算出糧都冇錢還，最多都只可以還一、二千，更加賴皮表示「你逼我都冇用」，加上少少哭腔，真係聞者傷心。Sean表示有苦主向佢表示，Steven曾經賴皮叫債主搵Sean討公道，真係乜都講得出口。錄音中，Steven又表示自己都返唔到工，因為「冇人幫佢湊仔」，佢要自己湊番，又話性商品店僱主人在外國，仍然未出糧畀佢，Sean就直斥Steven講大話。

天寶之前圓好多。

 

　　唔少網民都留言鬧佢兩公婆冇夾口供，一個就埋怨老公瞓覺唔湊仔，一個就話自己冇得返工要湊仔，睇到人搲晒頭；有人留言幸好Steven已結紮，唔係又生多一個小朋友害佢一生，Sean就表示：「你哋唔係信佢真係結紮咗嘛？」直指Steven仍然有機會再突然有喜。

 

 

　　另一邊，雯雯經常網上呻吟，直接攤大手板向佢支持者拎；又不時埋怨Steven令小朋友溫飽都唔理，日前佢post出嘅聖誕Vlog就成功證實咗佢嘅小朋友真係好削。片中二人大仔張天寶玩滑梯，瀡到落嚟嘅時候Steven影住天寶大頭，明顯見到阿仔面無四兩肉，削到好似饑民一樣，一啲都冇4歲半小朋友應有嘅圓潤，令人擔憂。之後天寶好似見到爸爸拎住雞髀，即刻問：「呢個係咩嚟？」，Steven就回答「雞髀囉」，天寶兩眼發光表示：「好好食！」Steven就笑住咁話阿仔係「自私仔」，未知係咪話囝囝唔分享食物。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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