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04/01/2024

叱咤2023｜陳蕾18歲參加亞視「亞洲星光大道」片段被考古！當年第4名逆襲成樂壇天后！同屆三甲係邊個？

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　　陳蕾日前在「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」連奪四獎成為大贏家，3月將首踏紅館開個唱的她，獲網民「考古」挖出她18歲時參加亞視《亞洲星光大道》的唱歌片段，當年僅得第四的她逆襲成現在的樂壇天后，網民都大讚夠勵志！

 

 

　　陳蕾奪叱咤樂壇女歌手金獎、叱咤樂壇我最喜愛的女歌手、叱咤樂壇唱作人銀獎及「專業推介 叱咤十大」第三位（《伸縮自如的愛》）。

 

3月首度開紅館演唱會。

 

　　陳蕾將於3月3日至5日舉行首次紅館演唱會《念》，門票今天（3日）公開發售，迅間秒殺售罄，大班歌迷狂呻買不到門票，有網民投訴三場個唱合共得5500張門票公售實在太少。

 

 

 

 

 

 

 

　　有網民趁陳蕾當紅趁機考古，重溫她的參賽片段，只見她剪了當時流行的斜蔭gel高短髮，加上強勁smokey eyes、假眼睫毛及color con，不過網民重點落在陳蕾的唱功，雖然她當時歌唱技巧較幼嫩，但勝在有台型不怯場，聲音亦有辨識度，有網民說：「證明唱歌真係唔係天份，陳蕾都得」、「佢而家潮好多，又有個人性格，正」、「由亞洲星光大道成為女金同最女真係好勁，你睇古淖文仲參加緊中年好聲音2咋」等。

 

當年得「梗頸四」。

 

今時今日成為一線女歌手。（晴報圖片）

 

　　陳蕾在《亞洲星光大道》中結果得第四，當年三甲分別為冠軍羅力威、亞軍亢帥克及季軍蔡梓銘。羅力威當年爆紅後，曾入圍「我最喜愛的男歌手」5強，但近年專心照顧妻兒的他，已甚少出歌，去年約滿英皇後成自由身，偶然現身太太雨僑的YouTube頻道。

 

 

 

 

 

 

 

　　至於亞軍「道路收費員」亢師克，入行後事業平平，但去年「口罩小姐」Liz在《晚吹 – 戀講嘢》中，大爆其奀星歌手前男友不但向她索錢，對方更曾與歌迷誕下一子，網民從蛛絲馬跡懷疑亢帥克就是該歌手。而季軍蔡梓銘現為中醫師，不時亮相幕前分享健康資訊。

 

真係會忍唔住一齊嗌「亞洲亞洲」。

 

極度洗腦。

陳蕾嘗試rap。

 

　　當年陳蕾與亢帥克及小花等合唱亞視55周年台慶歌《Gimme Five》，歌詞「跟我一齊SHOUT 亞洲亞洲」勁洗腦，加上陳蕾rap爆無綫有線，相信她現在亦尷尬得不敢重溫。

 

 

 

轉載自: 晴報

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