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05/01/2024

宋芝齡安德尊｜宋芝齡新年開工拍片曬恩愛！掌摑安德尊：BB，點解你會有呢條綠色呔？

#流行都市 #胡諾言 #宋芝齡 #安德尊 #緋聞 #中年好聲音 #綜藝節目 #林凱恩 #姚嘉妮 #林秀怡 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　宋芝齡和「大王」安德尊關係一直撲朔迷離，傳出緋聞多年，二人被問起態度都模稜兩可，沒有承認，但又沒有刻意否認，繼續故弄玄虛。但從他們不止一次的舉動，可見二人的親密關係，並非嘢少。日前，宋芝齡就開工兼開年，與大王又上演一齣「打者愛也」的折子戲。

 

（IG）

（網上截圖）

（IG）

 

　　踏入新的一年，宋芝齡繼續與大王主持無線午間婦女節目《流行都巿》，他們還打情罵俏一起拍片，宋芝齡指著大王的綠色領呔說：「BB，點解你會有呢條綠色呔？我准你戴綠色呔咩？」大王坐在旁邊，一直暗笑並沒有回答，宋芝齡就輕聲質問：「講嘢吖!」正所謂打者愛也，她隨即手起掌摑大王的嘴，「啪」的一聲，可想而知力度之大，而且大王都預料不到，整個人彈起，但不失禮貌地笑。

 

（IG）

（IG）

（IG）

 

　　片段到此就沒然後，但最後宋芝齡展示腳部一片紅腫，似乎是大王已經執仇，出手同樣都好重。二人玩得咁癲完全沒有避忌，這種行為都非普通朋友之間能夠做到。宋芝齡這個舉動反而引來特別喜好的網民，有不少人留言表示羨慕大王，「我都想做大王」、「真羨慕大王，大王真幸福，永遠都有你相伴」。

 

 

　　他們「愛」的暴力都並非第一次，去年節目一班主持人包括姚嘉妮、劉彩玉、胡諾言、林秀怡、林凱恩等，為大王慶祝62歲生日，眾人訪問期間向宋芝齡及大王大迫攻，追問二人戀情，這對「熒幕情侶」」在鏡頭前都沒避忌，把宋芝齡的大髀又是打到紅晒，而大王更豪邁地一手攬住宋芝齡入懷，大大力箍著對方，令她完全冇爭扎之力，完全進入無人之境，外人都阻不到。

 

轉載自: 晴報

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