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05/01/2024

劉德華《潛行》搵40年前「鵰兄」出演！舊戰友大爆當年同華仔開工在路邊食飯：日頭拍外景，一齊吊威也打餐飽

#娛樂 #演員 #劉德華 #電視劇 #電影 #影視娛樂 #潛行 #神雕俠侶 #彭于晏 #林家棟
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Text: 娛樂組 Photo: 網上截圖、大會提供

　　由劉德華、彭于晏及林家棟等主演的新片《潛行》將於下周四（11日）上映，身兼監製的華仔找來一班相識多年的戰友演出，包括40年前合作劇集《神雕俠侶》的「雕兄」驚喜現真身！

 

 

　　向來念舊的華仔，在《潛行》中找來一班老朋友演出，當日華仔雖然沒有自己的戲份，但仍到拍攝現場跟幕前幕後逐一打招呼，探望一班舊友。華仔介紹一班武師及動作演員說：「點都要過嚟睇下戰友！佢哋都仲係咁後生！」

 

 

　　三位武師前輩聚在一起話當年，當中名為孖大的前輩，原來在1983年版《神雕俠侶》中，飾演華仔出生入死的好兄弟「雕兄」！孖大說：「佢（華仔）未紅嗰時，我哋開工一齊喺路邊食飯。我最記得喺電視台拍《神鵰俠侶》，個陣我做隻鵰，日頭拍外景，一齊吊威也打餐飽；夜晚一齊入廠做文戲，我好記得！」

 

 

　　另一位前輩阿財則在1994年電影《刀劍笑》中開始合作，他搞笑說：「我哋合作唔係好耐，唔知點解成日被佢打！呢套戲係最困難，最辛苦，你問番佢就知。」他大讚華仔記性好：「佢打一套動作，九成都記得，幾犀利下。」至於張華則與華仔拍廣告時合作：「佢拍一個廣告要吊威也，現場有正指導同威也指導。記得劉生同我講：『有咩唔明你哋講聲我聽。』但我好尷尬，因為我老細喺度，我唔可以亂嘢，所以冇答佢，好遺憾！」三人都大讚華仔：「佢真係keep得好好！」

 

轉載自: 晴報

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