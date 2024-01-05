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05/01/2024

裕美拍片試用隆鼻神器一秒變方媛？笑稱戴咗撩唔到鼻屎！網友大爆用後或有後遺症

#裕美 #林作 #方媛 #隆鼻 #影視娛樂
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　　裕美在除夕當晚不適入醫院，幸好男友林作全程陪伴左右，最終經醫生診斷後，兩人更如常出席倒數派對，狂歡一晚。裕美近排在社交平台不時拍片自娛，裝假胸、戴假髮等等扮演不同的造型，非常搞笑，近日她竟然挑戰「隆鼻」，不過不是手術，而是「自家」塞入硬物將鼻尖硬撐高，效果竟然秒變郭富城太太方媛。

 

 

 

　　裕美購買了神奇的隆鼻神器，自拍時將神器塞入鼻窿，變相鼻尖立即變挺，效果最明顯的是鼻窿瞬間撐開，鼻窿由原本的圓型變成長方形，更鼻尖紅紅。裕美照鏡時不禁驚嘆，更興奮擺出多個拍照甫士留念，自信滿滿被自己驚艷嚇到不斷「Wow」，但部分角度的甫士看上去激似郭富城的太太方媛，大家都是美女一名，不過她搞笑話：「戴咗呢個撩唔到鼻屎！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　隨後，裕美「玩完」之後決定卸走「假狗」，但有點無從入手，她決定找來鉗子將隆鼻器夾出來，見她狀甚痛苦，似乎好實淨，不過這種隆鼻神器相當兒嬉，不少網友都有留言討論，部分更提到自己用後發現有「後遺症」，「我本身好想買㗎，你建議我買嗎？見到你試咗有點衝動想買。」、「好大膽，唔好撞親，撞親真係唔慌唔整形術。」、「我攝咗落個鼻哥窿，入咗口腔去咗醫院。」、「有用過，過一陣就會hi到啲鼻水滑出嚟」、「好危險」等等，似乎用家的經驗都非常恐怖。

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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