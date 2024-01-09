傳愛回家保安員「申叔」已低調離巢！82歲李海生為TVB效力近40年！曾是1963年「香港先生」冠軍

《愛回家之開心速遞》拍攝長達7年時間，不少角色都出出入入，不過近日劇中「黃昏戀」似乎就要告終，事關微博有消息指飾演接龍保安員「申叔」的李海生上月已經低調離巢TVB，正式退休享福。而他在劇情中原本跟清潔部頌姐（劉桂芳飾）有一段戀情，似乎都要正式畫上句號。

李海生現年82歲，屬TVB的資深綠葉演員，經常都參演不同的劇集角色，他的樣子陪伴不少香港人成長。近日，微博有消息指，「據悉82歲綠葉演員李海生已於上月正式離巢TVB，他為無綫效力接近40年。」而《愛回家之開心速遞》的演員都透露，李海生已有一段時間沒有開工拍攝，他曾透露兒女希望他可以退休享福。不少網友都轉發相關的消息，並留言大表不捨但體諒。「申叔和頌姐的cp被拆了」、「年紀太大退休吧？」、「80歲的慢慢都退了，希望退休後好好休息。」、「電影林世榮裡跟洪金寶打得好精彩！」、「早些享兒孫福也是好事！」等等。

李海生曾經參加1963年的「香港先生」選舉獲冠軍，他由於小時候家貧，沒有娛樂最鍾意去泳棚游水，練得一身健碩身材，加上每日食10隻生雞蛋狂谷肌肉，高峰期曾經擁有48吋胸肌。李海生的功夫非常了得，繼承的詠春是葉問一脈正宗，與狄龍是同門師兄弟。李海生直言自己30歲才開始學功夫，日練夜練，20幾歲結婚都不太識得照顧家人，主要由太太同父母照顧兒子。後來，狄龍推薦他加入電影圈，遂在香港和台灣接拍很多經典的功夫電影，《少林三十六房》是他最難忘的其中一套作品，他曾在訪問中表示：「我多數演反派，最後多數要死。我份人唔識講嘢，所以好少出聲，好多人睇我個樣覺得我好惡。」

直至1984年李海生加入TVB，起初在電視劇有不少武打的角色，由於他光頭，經常演得道高僧，其硬橋硬馬、身手敏捷的演出令觀眾印象深刻，其中《施公奇案》慧嚴大师，以及《天龍八部》玄痛大師等等最為印象深刻，所以有TVB「打手王」的稱呼。後來李海生年紀漸大，慢慢轉型演都市小人物角色，在《降魔的》演老人與狗的情節令不少觀眾落淚，後來《痞子殿下》飾演德聚方丈等角色，不過論到最「入屋」，相信是《愛回家之開心速遞》的保安員申叔。