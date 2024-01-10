  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

10/01/2024

MIRROR演唱會｜MIRROR 12子綵排下周開騷！AK Post全黑圖原來因為這件事！監製莊少榮：盡力而為希望一切順利

#陳瑞輝 #江熚生 #MIRROR #演唱會 #影視娛樂 #Edan #亞博
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　男團MIRROR將於下周一（15日）於亞博ARENA開演唱會，12位成員昨日（8日）已到亞博踩台。呂爵安（Edan）在IG po出在排舞室及亞博舞台影的相，相中可見未開始搭台。而江熚生（AK）亦有po出story，不過卻是全黑圖

 

　　今次AK po全黑圖未知是甚麼意思，而他再度更新近況，原來他生病了，留言：「仲有6日，咪玩嘢呀。」

 


 

 

 

 

　　除了兩位MIRROR成員外，演唱會監製莊少榮昨晚亦有po出IG Story，首兩個帖子分別留言「唉」及「xxxxx」。及後又再出第三個Story留言：「每日，盡力而為。希望，一切順利。一定要集中精神，亦要爭取時間好好休息。Goodnight。」另外，隊長楊樂文 （Lokman）受訪時表示今次演唱會唔多機關，望用團員個人魅力制霸亞博。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　前年MIRROR紅館演唱會舉行前意外頻生，12位成員與舞者踩台時間嚴重不足，先是綵排日有舞蹈員升降台跌下受傷送院，當時一眾舞蹈員IG發全黑屏以示不滿，斥有關方面沒有尊重舞蹈員，AK亦曾喺開騷前於IG限時動態貼出「黑圖」，當時他曾發帖，「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」。而首場演出中，由於機關失靈，AK跳舞時一度失衡，而舞台設計一個類似平衡木的舞台上，幾位隊員包括Edan、姜濤等都幾乎差錯腳跌落台，而其中一個L字形天橋更是上下搖晃，睇落非常牙煙。

 


 

　　在第二場演出中，雖然很多機關的安排都取消，不過成員Frankie陳瑞輝卻意外跌落台受傷，鏡粉們決定聯署投訴。及至第四場卻發生巨屏墮下事故，令舞蹈員阿Mo李啟言及張梓峯受傷，事發後，Edan及AK江熚生在IG Po出全黑屏畫面以示憤怒。阿Mo傷勢嚴重，至今仍在醫院接受治療。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳瑞輝 #江熚生 #MIRROR #演唱會 #影視娛樂 #Edan #亞博

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk