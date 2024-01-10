MIRROR演唱會｜MIRROR 12子綵排下周開騷！AK Post全黑圖原來因為這件事！監製莊少榮：盡力而為希望一切順利

男團MIRROR將於下周一（15日）於亞博ARENA開演唱會，12位成員昨日（8日）已到亞博踩台。呂爵安（Edan）在IG po出在排舞室及亞博舞台影的相，相中可見未開始搭台。而江熚生（AK）亦有po出story，不過卻是全黑圖。

今次AK po全黑圖未知是甚麼意思，而他再度更新近況，原來他生病了，留言：「仲有6日，咪玩嘢呀。」





除了兩位MIRROR成員外，演唱會監製莊少榮昨晚亦有po出IG Story，首兩個帖子分別留言「唉」及「xxxxx」。及後又再出第三個Story留言：「每日，盡力而為。希望，一切順利。一定要集中精神，亦要爭取時間好好休息。Goodnight。」另外，隊長楊樂文 （Lokman）受訪時表示今次演唱會唔多機關，望用團員個人魅力制霸亞博。





前年MIRROR紅館演唱會舉行前意外頻生，12位成員與舞者踩台時間嚴重不足，先是綵排日有舞蹈員升降台跌下受傷送院，當時一眾舞蹈員IG發全黑屏以示不滿，斥有關方面沒有尊重舞蹈員，AK亦曾喺開騷前於IG限時動態貼出「黑圖」，當時他曾發帖，「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」。而首場演出中，由於機關失靈，AK跳舞時一度失衡，而舞台設計一個類似平衡木的舞台上，幾位隊員包括Edan、姜濤等都幾乎差錯腳跌落台，而其中一個L字形天橋更是上下搖晃，睇落非常牙煙。





在第二場演出中，雖然很多機關的安排都取消，不過成員Frankie陳瑞輝卻意外跌落台受傷，鏡粉們決定聯署投訴。及至第四場卻發生巨屏墮下事故，令舞蹈員阿Mo李啟言及張梓峯受傷，事發後，Edan及AK江熚生在IG Po出全黑屏畫面以示憤怒。阿Mo傷勢嚴重，至今仍在醫院接受治療。





