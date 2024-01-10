梁朝偉宣傳《金手指》親自拆解「都市傳聞」！曾被指獨自睇戲要買6張飛！影帝咁回應

由梁朝偉與劉德華主演的電影《金手指》近日上映，兩位影帝都忙於宣傳工作。兩人早前合體在內地宣傳，期間偉仔接受內地媒體訪問，被問到有傳他因社恐，自己一個入戲院睇戲會買6張飛，偉仔亦親自拆解這個「都市傳聞」！

劉嘉玲曾在受訪時爆老公梁朝偉經常早上10點自己一個去看電影，他每次都會買六張戲飛，除了自己的座位，還會包下前後左右各兩張。當時劉嘉玲笑言可能是因為老公怕人家打擾他睇戲。而偉仔在被問到「買6張飛之謎」時，笑言：「沒有那麼誇張哦，就買三張而已。」希望旁邊沒有人打擾他。

現年61歲的偉仔，在受訪時亦表示希望在65歲時退休，與太太去鄉下過簡單的生活：「我希望65歲以後，能夠有這樣的一個生活也挺不錯，就跟我喝喝酒吃吃東西，隨便聊甚麼都可以。」

他又指是近年才萌生去鄉下退休的想法，「以前比較沒有想過，可能過了60歲以後，突然間會想到我將來的生活，希望是很簡單很簡單的，可能當演員太精彩了，拍電影每天都很熱鬧，然後宣傳都是要接觸很多人，然後，覺得如果退休的生活是簡單一點，不用想太多東西。」

有傳偉仔曾經特意飛往巴黎餵白鴿，餵完就飛回來香港，他亦表示真有此事：「對，曾經有過。」