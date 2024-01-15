萬千星輝頒獎典禮2023｜何沛珈黑色中空裝大鬥東張女神！自言「食肥咗」令性感升級

《萬千星輝頒獎禮2023》昨晚移師澳門舉行，一眾藝員盛裝行紅地氈入場，不少女藝員都博到盡性感現身，尤其一班《東張西望》女主持個個心口谷到上鎖骨，無懼呼吸困難！何沛珈亦真空上陣Deep到落肚仔，相當搶鏡。

今晚不少女藝員都毫不吝嗇性感現身，尤其「東張女神」陳懿德、王嘉慧、黎寬怡（貓仔）、梁敏巧及廖倬竩個個上圍谷到盡，跟平日採訪一樣咁搏，一字排開更加波濤洶湧，相當有氣勢。當中，「警鐘胸」貓仔突然彎身整理裙擺，上圍幾乎走光，相當牙煙，不過她似乎心口谷到有點過火，令雙峰顯得有點左右不對稱。至於穿高衩裙的廖倬竩不停左擰右擰揈裙擺，相當風騷，不過曬長腿的她揈得太興奮，露出內裡銀色三角打底褲。

主持系列：

《中年好聲音》歌手總動員出動：

至於角逐女飛躍的何沛珈以暗黑超性感中空裝示人，上圍谷到令人擔心她唞唔到氣，她笑說：「今次（造型）想特別啲，完全無得塞嘢（胸墊），要好貼身先著到，好彩我近排食肥咗少少。本來件衫冇咁性感，不過我食多咗少少，先做到呢個效果。」何沛珈笑言緋聞男友阮浩棕沒有讚她靚，問到若雙雙拎獎會否公開戀情？她笑說：「拎到再答你！」同東張女神鬥性感？她只答：「我希望今晚《東張》拎獎，因為真係幫到好多人！」

至於劉穎鏇大曬逆天長腿，車婉婉亦露背，但以往十分性感的高海寧、林夏薇、劉佩玥及傅嘉莉等都性感欠奉。另外，主持梁麗翹頻頻講錯話，更認錯陳浚霆做吳偉豪，令人O嘴。

炎明熹的造型則相當破格，上身穿恤衫露黑色bra，下身穿紅色超級短裙，加上紅色透視絲襪，完全展露長腿線條！相反，她的After Class隊友姚焯菲、鍾柔美及詹天文明顯保守得多。炎明熹笑說：「今次係好新嘗試，希望大家會眼前一亮。（衣著愈來愈大膽？）我唔知有冇大膽咗。之前都收到唔同意見，有啲人好鍾意，有啲人唔鍾意，我但會多方面嘗試唔同風格。今次我向家人保密咗（衣著），其實我父母幾開放，我著乜嘢佢哋都鍾意，但要喺健康嘅範圍。（上下危險？）多謝JW提我，好彩盡得佢真傳！」

壓軸出場的佘詩曼特地趕回港出席典禮，她笑言最想《新聞女王》贏得最佳劇集，至於帶病現身的李施嬅，否認為得獎而延遲婚禮的傳聞：「我冇諗住得獎，致謝辭都冇諗，我諗會攞嘅係最佳劇集（《新聞女王》）。」她亦否認將於美國完婚，因為工作十分忙碌，所以仍未諗婚期。